Décès de Just Fontaine : une fin de carrière précipitée contre Sochaux

Le football français a perdu ce mercredi 1er mars l'une de ses glorieuses légendes. Décédé à l'âge de 89 ans , Just Fontaine a joué l'un des derniers matchs de sa carrière à Sochaux au début des années 60.

Buteur hors pair, attaquant vedette du Stade de Reims, le joueur avait inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde en 1958, un record toujours inégalé. Le 20 mars 1960, Just Fontaine est victime d'une double fracture à la jambe gauche face au FC Sochaux lors d'une rencontre de championnat. Sorti sur blessure de la pelouse du Stade Bonal, "Justo" ne s'est jamais remis de cette blessure, en prenant sa retraite sportive dés 1961.

Claude Quittet sur la blessure de Just Fontaine : "tout le monde était choqué dans les tribunes"

Jeune espoir du FCSM à l'époque, le défenseur Claude Quittet était dans les tribunes du stade Bonal lors de la blessure de Just Fontaine. "J'étais assis dans la tribune Forges, le long des usines" se souvient l'ancien international français. "Tout le monde était choqué." Aujourd'hui, l'ex Jaune et Bleu salue la mémoire de l'une des légendes "du grand Stade de Reims des années 50. Il était l'un des grands noms du football français avec Raymond Kopa et Roger Piantoni. J'ai joué contre ces joueurs au début de ma carrière. Just Fontaine était une icône" se souvient avec nostalgie Claude Quittet. Un hommage a également été rendu par le FC Sochaux sur Twitter.