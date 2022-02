Les plus grands footballeurs français lui doivent une fière chandelle. Le professeur Jean-Henri Jaeger s'est éteint en début de semaine à l'âge de 77 ans. Ce spécialiste du genou a opéré Marius Trésor, Zinédine Zidane, Patrick Vieira ou encore Robert Pirès, ainsi que le Mayennais Thierry Goudet.

Disparition du professeur Jaeger : de Kopa à Zidane en passant par Lizarazu... et le Mayennais Thierry Goudet

Le professeur Jean-Henri Jaeger a rencontré le monde du football à la fin des années 70. Le médecin du foot s'est penché sur les genoux "les plus chers du monde" selon sa propre expression : Raymond Kopa, Zinédine Zidane, Franck Ribéry, Ludovic Giuly, Marius Trésor, Patrick Vieira, Bixente Lizarazu, Robert Pirès.

Le Mayennais Thierry Goudet est aussi passé entre les mains expertes du professeur Jaeger. En 1989, le natif de Château-Gontier se blesse lors d'un match amical à Vitré contre Laval (!), alors qu'il porte les couleurs du Stade Rennais : "j'ai reçu un coup dans le genou. Suite à ça, j'ai traîné cette blessure là pendant deux-trois mois sans savoir exactement ce que j'avais malgré tous les examens que je pouvais faire. Le professeur qui me suivait m'a fait rencontré le professeur Jaeger lors d'un colloque à Brest. Il m'a demandé d'aller le voir à Colmar pour effectuer une arthroscopie afin d'avoir un diagnostic un peu plus profond. Il a décelé une fracture du cartilage. Suite à ça, le professeur a effectué douze forages dans le genou et puis voilà. Oui, je suis passé entre les mains du professeur Jaeger."

En apprenant son décès, le Mayennais de 59 ans a ressenti une émotion : "ça fait quelque chose, le temps passe. Mais lorsque l'on a eu le bonheur de passer entre ses mains, c'est quand même quelqu'un de très très connu. Cela laisse des bons souvenirs aussi d'avoir rencontré une très belle personne."

Les obsèques de professeur Jean-Henri Jaeger seront célébrées lundi 14 février à Salernes dans le Var.