Disparition. L'éducateur du Stade lavallois Régis Buron est décédé

Laval, France

Régis Buron était éducateur au Stade lavallois depuis 2007 à la préformation. Il avait la responsabilité de l'école de foot. Ancien joueur d'Entrammes, ancien entraîneur de Laval Bourny, Régis Buron était arrivé au Stade lavallois à la demande de Denis Zanko, alors directeur du centre de formation.

Sur le site officiel du club, le président du Stade lavallois, Philippe Jan, s'est exprimé : "j'ai toujours apprécié et respecté l’investissement de Régis. J’avais des relations particulières avec lui et j’ai toujours ressenti sa volonté de faire de notre école de foot une formation performante, prônant des valeurs fortes. J’ai pu avoir la chance d’échanger avec lui sur le projet club. Je perds, nous perdons tous, un ami, un passionné, un amoureux du club et surtout un homme bien. Il va beaucoup nous manquer."