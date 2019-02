Disparition Sala : "La découverte de l'épave peut nous aider à faire notre deuil" le Nantais Valentin Rongier

Nantes, France

L'épave de l'avion d'Emiliano Sala a été localisée dans la Manche ce dimanche à une vingtaine de kilomètres de l'île de Guernesey. Le monomoteur avait disparu des radars le 21 janvier dernier. Cette annonce a une nouvelle fois meurtris les joueurs du FC Nantes, déjà bouleversés depuis quinze jours. "Tout le monde commençait à se poser des questions. On trouvait bizarre qu'il n'y ait pas de traces de l'avion. On a maintenant des certitudes. J'espère que cela va permettre à la famille d'Emiliano de commencer son deuil" affirme le milieu de terrain du FCN Valentin Rongier.

Disparition de Sala : Le coach du #FCN Vahid Halilhodzic : "Quand je rentre à la maison, je discute avec les murs dans ma chambre. La situation n'est pas simple à vivre. C'est terrible. Nous avons besoin de nos supporters demain". #FBsportpic.twitter.com/KpPvERFfEw — Grégory Jullian (@gregory_jullian) February 4, 2019

La tristesse a ensuite laissé placé à une sorte de soulagement. "Il y aura une enquête. Et quand elle sera terminée, nous aurons des réponses qui nous permettront d'avancer. Mais il n'y a que le temps qui peut effacer nos peines. Sa disparation restera gravée dans nos vies" prévient le capitaine nantais.

Une mise au vert avant Toulouse

L'émotion est toujours palpable au centre d'entraînement de la Jonelière à Nantes. "L'entraînement permet de nous évader. Mais l'équipe est touchée. Cependant, il faut qu'on arrive à faire le deuil et à rebondir. C'est ensemble que nous pouvons y arriver. Nous enchaînons les matchs actuellement et cela renforce les liens entre joueurs" conclut Valentin Rongier. Ainsi, pour renforcer encore plus la cohésion de groupe, les Canaris se sont mis au vert dès ce lundi soir afin d'accueillir Toulouse dans les meilleures conditions ce mardi à la Beaujoire en Coupe de France.

Pour affronter le TFC, les Canaris seront privés d'Antonio Mance et de Valentin Eysseric. Les deux recrues ne sont pas aptes physiquement. Nantes/Toulouse, match à vivre ce mardi des 18h30 sur France Bleu Loire Océan.