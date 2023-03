District de Provence : aucun match de foot amateur des U14 aux séniors ce week-end

La Ligue Méditerranée de football (LMF) annonce ce jeudi dans un communiqué , qu'il n'y aura aucun match de football amateur à partir des U14 ce week-end des 4 et 5 mars, notamment car aucun arbitre ne peut être désigné. Pour l'instant, seul ce week-end de compétitions est concerné.

ⓘ Publicité

C'est la conséquence de la mise sous tutelle du District de Provence par la Ligue Méditerranée, décidée par le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football (FFF), réuni le mardi 28 février 2023. C'est une décision qui découle des accusations de harcèlement moral portées depuis plusieurs mois par plusieurs salariés et bénévoles du District à l'encontre de l'ex Président de la structure Erick Schneider. Plusieurs plaintes ont été déposées.

En septembre dernier, Erick Schneider a par ailleurs été suspendu de ses fonctions par la fédération française de football.

Aujourd'hui, la FFF constate que le District ne peut plus fonctionner normalement et assurer correctement la gestion des clubs du territoire, selon les explications de la Ligue Méditerranée contactée par France Bleu Provence. En effet, sans comité directeur pour assurer le suivi des activités diu district aucun arbitre ne peut être désigné pour les rencontres par exemple.

La délégation de mission de service public est donc retirée au District de Provence.C'est la LMF qui est chargée d'assurer provisionnement le fonctionnement du District.

Toutes les compétitions de U14 à Séniors sont concernées

Le temps d'organiser la tutelle, la LMF décide donc de "reporter l’ensemble des rencontres des compétitions départementales U14 à Seniors prévues ce week-end des 4 et 5 mars 2023". Les plateaux et rencontres de football animation U6 à U13 sont maintenus.

Les derniers matchs ont eu lieu le week-end dernier. Au cours de l'un d'entre-eux le 26 février, un arbitre a été agressé lors d'un match de D3 à Saint-Mitre-les-Remparts. La LMF précise qu'elle condamne "avec la plus grande fermeté" cet évènement. En début de semaine, le District avait décidé de ne désigner aucun arbitre pour le week-end des 4 et 5 mars, tout en maintenant les rencontres. Cette décision ne tient plus ce jeudi soir.