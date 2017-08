Dives-sur-Mer retrouve la Ligue de Normandie après une saison en exil en Auvergne-Rhône-Alpes

En 2016, Dives-sur-Mer avait obtenu l'accession en CFA2 mais sa montée avait été refusée pour raison administrative. Le petit club du Calvados avait obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Paris mais avait été recasé en Rhône-Alpes. Un an après, il revient donc en Normandie.

Fini les déplacement en Corse ou en Auvergne, les matchs décalés en semaine et les milliers de kilomètres en bus. Ce samedi soir, Dives sur mer joue à Oissel pour la reprise du nouveau championnat de National 3 en Ligue de Normandie.

"D'habitude, on s'arrêtait à Oissel boire un café, plaisante Philippe clément, le coach de Dives sur Mer. C'était le premier péage sur nos trajets si on peut faire une note d'humour. Ce sera très proche mais on va rester concentrer sur le terrain. Si on peut faire autant de kilomètres sur le terrain qu'on a fait en bus l'an passé, on sera un client intéressant pour cette National 3."

L'année écoulée en Rhône-Alpes, en Corse et en Auvergne n'aura pas été de tout repos pour une équipe amateur. " Tous les quinze jours on était en déplacement sur 48 heures voire 72 heures parfois quand on était en Corse", se remémore Philippe Clément. Pour autant, l'entraîneur de Dives sur mer ne se plaint pas de cette saison hors-norme ponctuée par le maintien. Il en retient le positif.

"Les joueurs ont vécu des choses très fortes entre eux. C'était forcément une force. Cette année se sera du classique par rapport à ce que l'on a vécu dans le passé avec ces notions de derbys qui vont être importantes. Il y avait du charme l'année dernière, il y en aura cette année. L'important c'est de pouvoir jouer dans cette division."