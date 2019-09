Division 1 féminine (J2) | Les filles du Stade de Reims s'inclinent contre Lyon mais marquent trois buts (3-8)

Reims, France

C'est une première depuis 2009. Jamais depuis 10 ans, une équipe de D1 n'était parvenue à inscrire trois buts à Lyon dans une rencontre de championnat. Le Stade de Reims s'est chargé de dépoussiérer ces statistiques. Dans un stade Delaune bien plus grand que le synthétique habituellement occupé par les Rouge et Blanche, la partie démarrait pourtant de façon désastreuse. En 120 secondes de jeu, les locales encaissaient déjà deux buts. Les premiers d'une lourde série. Pourtant, les protégées d'Amandine Miquel n'ont pas paniqué. Sûres de leurs forces, les Rémoises se sont appliquées à trouver des repères et jouer leur va-tout sans complexe.

Bien leur en a pris. Car si les ailières Danielle Roux et Mélissa Herrera avaient du mal à animer les couloirs, Naomie Feller, récemment auréolée d'un titre européen avec l'Equipe de France U19, n'hésitait pas à provoquer la défense rhôdanienne, avec succès. Par deux fois, elle a su profiter des largesses défensives lyonnaises, pour revenir à 2-1 puis 4-2. Mieux, le retour aux vestiaires permettait à Tess David, à la réception d'un corner, d'inscrire un 3e but (3-5) et quelques espoirs d'exploit. Si le doute a existé dans le camp lyonnais, l'expérience et l'endurance physique a fait le reste. Les dernières minutes ont été longues, mais anecdotiques. Plus fortes dans tous les compartiments du jeu, les Lyonnaises ont fait respecter leur statut. Les Rémoises, elles, ont montré qu'elles auraient des arguments à faire valoir contre des calibres plus abordables.

A Reims (Stade Delaune), Lyon bat le Stade de Reims 8-3