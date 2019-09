Division 1 féminine : le Stade de Reims reçoit l'Olympique lyonnais ce samedi à Delaune

Reims, France

Profiter de l'engouement lors de la Coupe du monde féminine de football... c'est ce qu'espère l'entraîneur de l'équipe féminine du Stade de Reims. Les rémoises accueillent ce samedi à 16 h 30 au Stade Delaune à Reims, l'Olympique lyonnais. "On en avait fait la demande, de recevoir Lyon, Paris, ou les grosses équipes au plus vite... la première idée c'était d'essayer de garder le public de la Coupe du monde!", souligne Amandine Miquel. C'est un coup de projecteur inédit pour les rémoises, qui jouent donc cette affiche au Stade Delaune, alors qu'elles retrouvent l'élite cette saison.

Très peu de joueuses ont eu l'occasion de jouer à Delaune, je pense qu'elles vont être plus impressionnées ici qu'à Lyon finalement parce qu'il va y avoir leurs familles, c'est le stade du club -- Amandine Miquel

Et l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais fait figure de montagne : 13 titres de championnes de France, 8 coupes de France et 6 titres en Ligue des Champions. Dans les rangs lyonnais, pas moins de 8 joueuses de l'Equipe de France qui ont joué la Coupe du monde féminine en juin en France. Dont la capitaine de l'Equipe de France Amandine Henry, la gardienne des Bleues Sarah Bouhaddi, ou encore l'attaquante Eugénie le Sommer. La liste de stars est encore longue... avec également la norvégienne, Ballon d'or 2019, Ada Hegerberg.

"L'idée c'était aussi de se dire : ça sera fait ! si à l'issue du match on est au niveau de Lyon je serai heureuse, mais comme ça c'est fait, s'il arrive vite ce match ça nous permettra de nous focaliser sur les autres adversaires qui viendront ensuite", poursuit encore Amandine Miquel dans un sourire. Amandine Miquel qui va rencontrer sur le banc adverse Jean-Luc Vasseur, ancien entraîneur de l'équipe masculine du Stade de Reims... en 2014-2015.

Une recrue lyonnaise à Reims

La nouvelle jeune attaquante Jessy Danielle Roux connaît bien l'OL. Fraîchement arrivée de Lyon,elle vient justement d'être prêtée au Stade de Reims pour une saison. Et à 19 ans, son objectif est clair : "jouer... marquer... et gagner le plus de matchs possible !". Il y aura du stress, mais pas plus que pour un autre match, promet la jeune joueuse. Les féminines du Stade de Reims ont perdu leur premier match de la saison 2-0 face à Montpellier et l'objectif samedi c'est de "développer notre jeu" souligne de son côté Amandine Miquel.

Une rencontre à vivre en direct sur France bleu Champagne-Ardenne

Et événement exceptionnel : France bleu Champagne-Ardenne vous propose de vivre en direct et en intégralité ce samedi cette affiche Stade de Reims - Olympique lyonnais. Coup d'envoi du match à 16 heures 30 mais rendez vous dès 16 h 15 pour l'avant match. Et pour attirer du monde, le club a également prévu des tarifs spéciaux ce samedi : 10 euros la place. Et c'est gratuit pour les abonnés, qui ont l'habitude d'aller voir l'équipe masculine à Delaune.