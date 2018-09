Dijon, France

Les filles du DFCO accueillaient Bordeaux ce samedi 29 juillet au stade des Poussots. Un match qui s'est soldé par une victoire 2 à 1 pour les joueuses du FC girondin de Bordeaux, jouée sur les cinq dernières minutes.

#D1Féminine

C'est terminé sur ce score de 2 buts à 1 en faveur de @fcgbgirls. Le #DFCO, qui menait au score, a craqué en fin de match et peut avoir des regrets... #DFCOFCGB#D1Fpic.twitter.com/h4dXIWsHOh — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 29, 2018

Bordeaux a eu chaud

En tête à la mi-temps (0-1), les dijonnaises auraient pu obtenir leur troisième succès de la saison, mais elles se sont essoufflées à la fin du match.

C'est la rouge Ophélie Cuynet qui a marqué le premier but à la neuvième minute, avant que les bordelaises ne remontent à la 85ème minute avec un but de Claire Lavogez. Deux minutes plus tard, à la 87ème minute, Lavaud met le deuxième but pour Bordeaux.

Alors que les deux équipes partaient à égalité en cette quatrième journée de championnat, avec sept points partout... Le DFCO féminin finit cinquième du classement avec 7 points toujours. Bordeaux passe troisième. Ce classement est provisoire car d'autre équipes doivent jouer ce dimanche.