Djigla, Autchanga, Bourhane et Konaté quittent les Chamois Niortais

Le club de Niort a annoncé sur son compte Twitter la fin de la collaboration avec quatre de ses joueurs : les milieux David Djigla, Yacine Bourhane, Louis Ameka Autchanga et Brahim Konaté, tous en fin de contrat, ne seront pas prolongés.

Yacine Bourhane, 22 ans, international comorien, pressenti pour s'engager avec Amiens, totalise 78 matches avec Niort pour un but inscrit et deux passes décisives. Il sera resté quatre saisons dans les Deux-Sèvres.

David Djigla, 25 ans, international béninois, arrivé en 2015 à Niort, en provenance des Girondins de Bordeaux, totalise 148 matches pour 9 buts et 8 passes décisives.

Louis Ameka Autchanga (24 ans) tire également sa révérence. Le Gabonais totalise 59 matches et deux buts. Arrivé en 2018, contrarié par les blessures, il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire. Brahim Konaté (25 ans), formé à l'AJ Auxerre et débarqué en 2018, connaît le même sort, malgré ses 123 matches et 7 buts inscrits.