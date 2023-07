DNCG, CNOSF... quels recours pour le maintien du FCSM en Ligue 2 ?

Le FC Sochaux-Montbéliard marche toujours sur un fil au bord du vide : le défi d'équilibriste semble quand même se poursuivre !

ⓘ Publicité

Selon nos informations, des discussions sont toujours en cours autour d'un potentiel rachat du club. Soutenu par l'ancien président Jean-Claude Plessis , la candidature de l'arrière-petit-fils du fondateur du FCSM Romain Peugeot reste d'actualité , face à une autre piste internationale. Mais pour que le club s'en sorte, il faut également gagner la bataille des recours juridiques : plusieurs étapes attendent le club en vue d'une réintégration en Ligue 2.

loading

La planche de salut du CNOSF

Le club n'a plus qu'une solution viable pour rester dans l'antichambre de l'élite. Les dirigeants sochaliens vont devoir déposer un recours d'ici le vendredi 28 juillet devant le CNOSF. Le Comité national olympique et sportif français rendra dans la foulée un avis consultatif favorable ou défavorable au maintien du FC Sochaux-Montbéliard en 2e division.

Également menacé d'un dépôt de bilan à l'été 2022, les Girondins de Bordeaux avaient saisi le CNOSF. L'instance avait prononcé un avis favorable . Mais la confirmation officielle était venue de la Fédération française de football, habilité à réintégrer ou non un club visé par une mesure de la DNCG, le gendarme du foot français. Le comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football avait finalement décidé de maintenir les Girondins de Bordeaux en Ligue 2, à trois jours de l'ouverture du championnat.

À lire aussi Ligue 2 : les coulisses du second sauvetage des Girondins de Bordeaux

Un scénario "à la bordelaise" est-il possible ?

Adversaires il y a encore quelques mois dans la course à la montée en Ligue 1, Bordeaux et Sochaux sont désormais comparés à la lumière des difficultés budgétaires. Le FCSM peut-il s'en sortir comme les Girondins ? Le cas des deux clubs semble différent : très présent médiatiquement mais endetté à hauteur de 53 millions d'euros vis-à-vis de ses créanciers (les fonds d'investissement américains, Fortress et King Street), Gérard Lopez luttait pour un remboursement de la dette via ses propres moyens, contrairement au président du FCSM Frankie Yau, qui discute activement avec des potentiels repreneurs dont Romain Peugeot.

Pour Sochaux, la voie la plus sûre pour un maintien du club en Ligue 2 est de s'inscrire dans la continuité. Un défi résumé par Me Matthieu Barandas, avocat spécialisé en droit du sport : le FCSM va devoir suivre ses "argumentations déjà présentées devant la Ligue de Football Professionnel (via la DNCG), tout en apportant des éléments complémentaires sur la présence de fonds nécessaires pour assurer une saison en Ligue 2." En clair, le club peut modifier sa copie en cours de route comme les Girondins de Bordeaux... mais la changer du tout au tout avec la promesse un repreneur peut compliquer la donne !

loading

Dans un tel contexte, les supporters du FCSM peuvent quand même voir le verre à moitié plein, des arguments montrent qu'il convient de "rester positif" selon Me Barrandas, qui est aussi avocat... des Girondins de Bordeaux !

L'ultime possibilité, difficilement envisageable

Si le litige persiste, il resterait un ultime recours, celui porté devant le Tribunal administratif. Mais le calendrier serré joue en défaveur des Sochaliens, qui sont attendus le samedi 5 août à Bonal pour un match contre Guingamp en ouverture de la saison. D'ici là, le club tente de se préparer sportivement, avec son premier match amical prévu ce samedi 22 juillet face au RC Lens à Divonne-les-Bains.