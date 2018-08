Reims, France

Thomas Foket a bien cru que sa carrière de footballeur professionnelle allait se terminer bien avant d'avoir vraiment commencé. Il y a un peu plus d'un an, en juillet 2017, le jeune défenseur alors âgé de 22 ans, était recalé à la visite médicale du club italien de l'Atalanta Bergame. La raison : une arythmie cardiaque avait été détectée. Un coup dur pour Foket qui a alors subit une opération du cœur. Il devait revenir au bout de 6 mois de convalescence. Mais 3 mois après son opération, il était déjà sur pied pour reprendre le football normalement. En octobre dernier, Thomas Foket exprimait son soulagement à la RTBF, la radio-Télévision Belge :

Au début, c'était quand même difficile. Du jour au lendemain, j'apprends que je dois arrêter le football et qu'il n'est possible que je ne puisse plus jouer au football ou faire un autre sport. C'était vraiment dur mais dès le lendemain j'ai appris que, si on m'opérait, je pouvais être de retour 6 mois plus tard. Là, je me suis dit que c'était une blessure comme une autre. 6 mois d'indisponibilité, c'est mieux que de faire une croix sur le football à vie. Maintenant c'est fini. Je me sens comme avant".

Son retour après seulement 3 mois de convalescence avait un peu surpris tout le monde après cette "blessure" un peu particulière pour un sportif de haut niveau. " J'ai fait l'opération et j'ai attendu. C'est mon cœur, pas mes jambes. C'est ma première opération du genre (rires) donc je ne sais pas si j'ai guéri vite. Mais ce n'est quand même pas la même chose qu'une autre blessure. C'est le cœur, ce n'est pas rien".

Thomas Foket ici avec l'équipe nationale belge en match amical face à la Russie le 28 mars 2017. © Maxppp - maxppp

Thomas Foket devait passer sa visite médicale avec le Stade de Reims avant de s'engager avec le club rémois et lancer enfin sa carrière internationale. Il devrait toutefois disputer un dernier match avec son club de La Gantoise, jeudi à Bordeaux en match retour des barrages de la Ligue Europe et venir parapher son contrat le lendemain. Un nouvelle arrivée qui vient un peu plus confirmer le mercato ambitieux du Stade de Reims cette saison.

L'article de la RTBF sur le retour de Thomas Foket en octobre 2017