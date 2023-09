Dominique Colonna, ancien gardien du Stade de Reims est mort à l'âge de 95 ans

"C'est un gardien emblématique de la Cité des Sacres qui nous quitte." C'est avec ces mots que le Stade de Reims annonce ce mardi matin la mort de Dominique Colonna, ancien gardien du Stade de Reims.

Trois fois champion de France avec le Stade de Reims

Dominique Colonna, né en Corse et formé à Corte, était entré au Stade de Reims en 1957 comme gardien. Sous les couleurs rémoises, il remporte trois titres de champion de France en 1958, 1960 et 1962, aux côtés d'autres légendes du football comme Just Fontaine ou Raymond Kopa. Trois titres qui s'ajoutent à celui remporté en 1956 avec Nice. En 1958, c'est aussi avec Reims qu'il remporte la coupe de France avant d'être finaliste de la coupe des clubs champions européens en 1959.

200 matchs en rouge et blanc

Sélectionné à treize reprises en équipe de France, il participe à la Coupe du monde 1958 où la France termine troisième.

Dominique Colonna quittera le Stade de Reims en 1963, après plus de 200 matchs disputés en rouge et blanc, avant de devenir entraîneur du Cameroun.

Depuis sa retraite, il était propriétaire d'un bar à Corte et s'était reconverti dans l'hôtellerie et la restauration.

En 2022, le magazine So Foot l'avait classé 51ème dans son top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France.