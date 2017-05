Dominique Rocheteau : "Pas énormément d'entraineurs qui peuvent venir à Saint-Etienne"

Le coordinateur sportif de l'AS Saint-Etienne a espéré jusqu'au bout que Christophe Galtier allait rester au club. Mais Dominique Rocheteau a dû se faire une raison et participe désormais avec les présidents au recrutement d'un nouvel entraineur pour les Verts. Il se confie à France Bleu.

Dominique Rocheteau, ce départ de Christophe Galtier était inévitable ?

Je ne suis pas étonné parcequ'on échange beaucoup avec Christophe. J'étais au courant de la situation au jour le jour. Jusqu'au dernier moment j'avais espoir qu'il reste. Je le voulais profondément. Qu'il poursuive cette aventure. C'est son choix. La vie continue. Je n'ai connu que Christophe depuis que je suis dirigeant. On a passé 7 ans ensemble. Je l'ai accompagné. On passé vraiment (ému)... Des grands moments ensemble...

Le défi désormais c'est de prendre quelqu'un à la hauteur de l'héritage de Christophe Galtier ?

Oui, il va laisser une grande trace au club. Il fera partie des grands entraineurs de l'ASSE au même titre que Snella, Herbin et Batteux. On ne le dit jamais assez mais il a réalisé des exploits. En étant le 7e ou 8e budget, finir dans le Top 5 pendant 4 ans, c'est fabuleux. Les gens ne se rendent peut-être pas compte. La page est tournée et il faut que le club choisisse un nouveau entraineur. Ce n'est pas simple, il ne faut pas se tromper. On s’aperçoit que Saint-Étienne attire puisque de nombreux entraineurs ont déposé leur candidature. Le club va faire son choix dans les prochains jours. On va repartir pour une autre belle aventure.

Le nom d'Antoine Kombouaré revient souvent chez les supporters. Il pourrait coller à l'ASSE ?

Je préfère ne pas vous parler de noms mais ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas énormément d'entraineurs qui peuvent venir à Saint-Étienne. Il faut un entraineur qui épouse les valeurs du club et de la ville. Il faut qu'il soit compétent bien sûr, qu'il ait une certaine expérience et qu'il soit solide mentalement. A Saint-Étienne il y aune pression populaire comme à Marseille. Il faut des résultats rapidement. Ce sera pas un choix facile.

Est-ce qu'on pourra se permettre la saison prochaine avec ce nouvel entraineur une saison de transition ?

Plus tôt on aura des résultats et mieux ce sera. A Saint-Étienne comme dans tous les grands clubs, les saisons de transition ça n'existe pas. Il faut être tout de suite compétitif et faire la meilleure saison possible. Ne pas avoir de bons résultats, ici, ça n'est pas pensable.