Dony, porte-parole de de l'Armata Ultras : "Un certain trac avant notre retour à la Mosson"

La pandémie puis les mesures gouvernementales les ont éloignés de la Mosson durant près de deux ans. Aujourd'hui, à l'occasion de la 30ème journée de Ligue 1 marquée aussi par le retour à Montpellier de Michel Der Zakarian, entraîneur de Brest, les ultras pailladins reviennent au stade. L'enceinte devrait être bien remplie, c'est en tout cas ce qu'ils espèrent, notamment Dony, porte parole de l'Armata Ultras, que nous avons interrogé.

Qu'espérez-vous, pour ce retour de vos troupes, lors de Montpellier - Brest ?

Nous espérons que tout le monde jouera le jeu et que le stade de la Mosson sera rempli, que les gens vont enfin remplir toutes les tribunes. On est content que le club se soit servi de notre retour pour faire des annonces afin que les gens viennent. On espère juste que le stade sera rempli, parce que c'est vrai qu'on nous a quand même tapé sur les doigts, un peu partout sur les différents réseaux sociaux ou forums de supporters, sur le fait que nous n'étions pas là. Mais le vrai problème, c'était les affluences. Les ultras, ce sont uniquement 500 personnes dans la tribune. Alors quand il manque 2 ou 3.000 personnes, ce n'est pas la faute des ultras. Donc on espère vraiment que tout le monde jouera le jeu et répondra présent contre Brest, pour notre retour.

La Mosson vous a manqué, ces deux dernières années ?

Bien sûr ! Bien sûr qu'elle nous a manqués. Nous, les Armatas, on posait des banderoles à chaque match à domicile, donc on la voyait. C'est juste qu'on ne la voyait pas remplie, on ne voyait pas les matchs à l'intérieur, on rentrait pour mettre nos messages, puis on s'en allait. Cela a été un crève-coeur, pendant deux ans, de ne pas pouvoir aller dans cette tribune, dans vos travées. C'est vrai que ça a été difficile.

Sentez-vous que vous avez aussi beaucoup manqué à la Mosson et aux différents acteurs ?

Oui, on sent qu'on a manqué. On a vu beaucoup de réactions négatives concernant notre absence sur les différents réseaux montpelliérains, que ce soit les réseaux sociaux mais aussi les journaux ou même sur certains forums. On nous a même reprochés d'avoir fait perdre des points au club. Non, on n'a pas fait perdre de points au club. C'est de la démagogie à deux francs, de dire ça. Ceux qui l'ont dits sont des aigris. Ce discours est apparu quand la Paillade avait un coup de moins bien, en début d'année, mais ce n'était pas du tout le discours en 2021. Pour moi, lorsque le public ne répond pas présent quand on reçoit Lille ou quand on reçoit des gros clubs comme Monaco, avec 8.000 spectateurs de moyenne, c'est ça qui fait perdre des points au club. Ce sont les gens qui ne viennent pas à la Mosson, et pas uniquement les ultras, même si nous sommes garants d'une l'ambiance, c'est sûr. Mais lorsqu'on a un public de spectateurs, qui ne chante pas ou qui se met à vibrer uniquement lorsque la Paillade a une action dans la surface de réparation adverse, je n'appelle pas ça un public, j'appelle ça des spectateurs. Et puis, pour moi, quand Téji Savanier s'essuie les crampons sur un joueur de Troyes, c'est ça qui fait perdre des points au club. Quand le public ne vient pas en masse lors des gros matchs, et qu'on ne fait que 8.000 ou 9.000 de moyenne dans l'année, ce n'est pas la faute des ultras. Alors oui, on a manqué, bien sûr. Laurent Nicollin nous a demandés de revenir en début de saison, mais il a respecté notre choix, et on le remercie. On essaiera de lui rendre lors de notre retour.

A quoi va ressembler votre retour ?

Il y aura une animation en début de match, on n'allait quand même pas revenir les mains dans les poches. Ce sera une animation qui reflétera notre joie de revenir au stade après deux ans d'absence.

Il y a de l'impatience, chez les membres de l'Armata ?

Il y en a, oui ! On a très, très hâte de revenir au stade. Je ne vous cache pas qu'il y a une certaine appréhension, un certain trac, je dirais. On ne sait pas si on va reprendre nos marques tout de suite. On ne sait pas comment ça va se passer. Beaucoup de gens ont pris l'habitude de venir dans le carré de l'Armata, quand nous n'étions pas là, cette saison. Beaucoup de gens ont pris leurs marques, ils ont du avoir leur siège habituel, mais ils vont être assez vite, entre guillemets, délogés, même s'ils sont les bienvenus dans le carré, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite appréhension, ce petit trac nécessaire pour pouvoir faire une bonne prestation, à mon avis.

D'ailleurs, vous avez vos places puisque vous avez pris un abonnement malgré votre absence, n'est-ce pas ?

Oui, on a pris nos abonnements. On a fait ce choix, même si nous ne revenions pas au stade à cause du pas sanitaire, d'être solidaires envers notre club et de prendre notre abonnement. C'était un choix délibéré de notre part. On a même loué nos abonnements à certaines personnes parce que nous, on n'a empêché personne d'aller au stade, même si aucun membre de l'Armata et de ses sympathisants proches n'était à la Mosson durant la période du pass sanitaire. On avait donc loué quelques abonnements à d'autres personnes qui ne sont pas forcément liées au groupe. Nous avons fait ce choix pour être solidaire de notre club et les places appartiennent aux membres qui ont pris leurs abonnements, mais elles appartiennent aussi à tous ceux qui viennent en tribune Etang de Thau, bien sûr.