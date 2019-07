Dordogne : c'est la rentrée pour les joueurs du Bergerac Foot

Bergerac, France

Il flottait comme un air de rentrée des classes ce jeudi 3 juillet à Campréal. Joueurs et membres de l'encadrement du Bergerac Périgord Football Club se sont retrouvés pour une prise de contact avant un premier entraînement dans la soirée.

Un effectif fortement remanié

Beaucoup des joueurs se sont découverts à cette occasion. Il ne reste en effet que cinq Bergeracois de la saison précédente, 17 au total sont partis ! "C'est une vraie volonté du club explique son président Christophe Fauvel. Il fallait garder une ossature importante de joueurs cadres expérimentés, et mettre beaucoup de jeunesse, de fougue et un peu d'insouciance. Un pari risqué reconnaît celui qui vit cette année sa quinzième rentrée, mais qui désormais mise sur la durée. Plus question pour lui d'évoquer de montée en nationale 1. "J'ai bien dit aux joueurs que ce projet n'était plus d'actualité, insiste Christophe Fauvel. On a appris à être patient à Bergerac, c'est nouveau! Mais on sort de quelques saisons de désillusion, et nous avons envie de reprendre du plaisir et de retrouver un vrai état d'esprit à Bergerac".

Au programme de cette première prise de contact, présentation de l'encadrement et distribution des tenues © Radio France - Emmanuel Claverie

Objectif : finir parmi les cinq premiers

Un objectif que partage le nouvel entraîneur de l'équipe, David Vignes. "D'abord prendre du plaisir insiste le successeur de Nicolas le Bellec. Mais pour moi, on ne prend du plaisir que dans la performance. Ensuite c'est de rivaliser avec les équipes de haut de tableau, j'aime bien me situer dans les cinq premières places. A dix journées de la fin, nous ferons le point pour voir ce que nous pourrons jouer réellement, mais ce qui nous anime actuellement, c'est le haut de tableau".

David Vignes, le nouvel entraîneur de Bergerac © Radio France - Emmanuel Claverie

Mais pour l'heure, la priorité pour David Vignes, c'est de constituer un groupe. "Ce n'est jamais facile, mais c'est tellement important souligne l'ancien adjoint au Cercle Bruges. Il faut être pertinent, patient aussi parfois. Tous les groupes qui arrivent à être performants sont des groupes qui vivent bien ensemble avec un état d'esprit irréprochable. Quand les joueurs vivent bien ensemble, se connaissent bien, se respectent, peuvent se dire les choses, bien souvent çà augure de bonnes choses".

"La première journée est toujours un peu compliquée" avoue de son côté Damien Fachan. Le milieu de terrain fait partie des rares joueurs conservés cette saison. Personne n'ose aller vers l'autre, du coup il faut vite se retrouver sur le terrain, où là c'est un peu plus facile. Nous, on parle avec les pieds" lâche-t-il dans un éclat de rire. Les joueurs auront l'occasion dès la semaine prochaine de faire mieux connaissance. Tous vont participer du 10 au 13 juillet à un stage à Sabres dans les Landes.