Dordogne : Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France de foot en visite à Meyrals

Meyrals, France

Corinne Diacre vient en Dordogne le samedi 15 février. La sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminine passe la matinée dans le club de foot de Meyrals. Tous les clubs de foot du Périgord sont invités à participer à cette rencontre.

Corinne Diacre sera sur place entre 9 heures et midi et demi. Un temps d'échange avec les footballeurs est prévu en fin de matinée. L'équipe de France de foot dispute en mars un tournoi amical contre le Canada, le Brésil et les Pays-Bas avant de poursuivre mi-avril son parcours pour se qualifier pour l'Euro 2021.

Meyrals : 205 licenciés au club de foot

Dans cette commune du Périgord de 650 habitants, le club de football "Les Coquelicots" compte 205 licenciés dont 49 filles, 46 joueuses et trois dirigeantes.

Les joueuses de l'équipe de foot de Meyrals "Les Coli'cocottes" sont allées voir le match d'ouverture de la Coupe du monde en juin 2019 au Parc des Princes, entre la France et la Corée du Sud. Elles ont assisté aussi au match France / Serbie à Bordeaux en novembre dernier.