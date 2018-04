Le Havre, France

Pas de huis clos ferme mais uniquement la fermeture de la tribune nord du Stade Océane au Havre pour les trois derniers matchs du Havre AC dans le championnat de Ligue 2. Tombée jeudi dernier, la décision définitive de la commission de discipline LFP suite à l'envahissement de terrain avait été accueillie avec une sorte de soulagement par la plupart des supporter du HAC. Ces derniers ont pourtant été douchés ces dernières heures, par la direction de leur club.

En effet, alors qu'ils pensaient pouvoir accéder librement aux autres tribunes du stade, les supporters du KOP ont finalement été informés par le club qu'ils devraient payer leur replacement, malgré leur abonnement : 5 euros supplémentaires pour chaque rencontre à la maison, soit 15 euros d'ici la fin du championnat.

Une question de principe, pour les supporters

Une décision de la direction du Havre AC qui fait bondir la Fédération des supporters. Dans un communiqué ce lundi 23 avril 2018, les Barbarians regrettent cette "décision unilatérale" et appellent au boycott des trois derniers matchs à domicile. Ils n'hésitent pas à parler de "fracture" et font part de leur incompréhension alors même qu'un dialogue constructif avait été amorcé au lendemain de l'envahissement de pelouse. Le Kop Ciel et Marine fait savoir, de son côté, qu'il ne sera pas présent lui non plus pour la réception de Nancy, ce mardi.

Grièvement touché aux ligaments de la patience avec raslebolite aiguë, je serai indisponible jusqu'à la fin de saison. Reprise de la compétition en tribune Nord le 27/07/2018. Non @HAC_Foot je ne jouerai pas le rôle de vache à lait, tu as raison de ma passion 🐄🦃😡 — deschaz (@o_deschaz) April 23, 2018

Par ailleurs et en représailles, de nombreux supporters affirment sur les réseaux sociaux qu'ils ne viendront plus voir le HAC cette saison, au Stade Océane. Ainsi, l'enceinte havraise pourrait bien atteindre l'un de ses plus bas niveaux en matière de fréquentation, ce mardi.