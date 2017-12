Saint-Étienne, France

Tout partait d'une bonne intention. Alors que les footballeurs de l'ASSE s'envolent lundi pour un stage de mi-saison à Murcie en Espagne, le centre de formation et d'entraînement de l'AS-Saint-Etienne a ouvert ses portes au public tout le weekend. Malgré la pluie, le froid, les derniers résultats décevants et la hantise d'une relégation en Ligue 2 la saison prochaine, une quarantaine de petits et grands supporters se sont pressés sur le bord des terrains de l'Etrat.

On est déçus, on n'a vu personne, on repart tout penauds

Les pieds dans la boue, le visage et le maillot vert trempés, Patrick et son fils Théo ont attendu longtemps leurs idoles. En vain. Pas de chance non plus pour Angélique et son garçon Malone venus de la ville de Pau, "on a fait 600 km pour les voir... et on ne les voit pas."

"C'est une honte! Il y a des gens qui attendent depuis deux heures sous la pluie, et les joueurs n'ont toujours pas voulu sortir des vestiaires ou du gymnase, on voit des matchs pitoyables, les petits n'attendent que ça, voir leurs idoles, signer un autographe, et ils ne sont même pas capables de le faire", résume Maxence, qui reste supporter des Verts malgré tout.

On s'mouille, on s'caille...

Pour apercevoir les joueurs, il fallait, soit avoir une très bonne vue, soit se montrer particulièrement patient. Enfin, vers 11H30, Rémy Cabella, Jessy Moulin, Vincent Pajot, Julien Sablé ou encore Søderlund passent en footing devant les quelques supporters encore présents.

"Allez un petit sourire !" leur lance Salomon. "Ils nous ont regardé, c'est déjà pas mal... Mais bon c'est vrai qu'on aurait aimé les voir taper le ballon ou s'arrêter près de nous."

Pas rancunier pour un sou, même après le derby face à Lyon qui a viré à l'humiliation, et même après cet entraînement un peu glacial, Christophe espère seulement "qu'on reparte sur de bonnes bases, parce que vraiment là il y a du boulot, un gros chantier, on est la risée de tous les clubs, mais j'y crois", conclut ce fan des Verts habitant les Deux-Sèvres. Lui aussi avait fait un sacré bout de chemin.

