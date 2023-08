Douglas Augusto : "Pour moi, le FC Nantes était la meilleure option"

Au discret Marquinhos a succédé un Douglas Augusto au caractère bien plus affirmé, ce mercredi en conférence de presse à la Jonelière. Tatoué , le milieu de terrain de 26 ans découvre son deuxième club européen , après être resté quatre années à Thessalonique, avec l'objectif de devenir aussi indispensable dans l'entrejeu qu'il l'était à la fin de son aventure grecque. "Je vois beaucoup de personnalité, décrit son entraîneur Pierre Aristouy. C'est un joueur qui aime défendre, gratter des ballons, agressif dans le bon sens du terme. Il a un caractère qu’il lui faudra maîtriser mais c'est absolument nécessaire d'avoir ce type de joueur pour que, quand le bateau tangue, il ne chavire pas." Le ton est donné.

ⓘ Publicité

"Je veux que Nantes retrouve la place qui doit être la sienne"

Pourquoi avoir décidé de rejoindre le FC Nantes ?

Parce que c’est un club très important dans l’histoire du football français et pour moi c’était la meilleure option. A partir du moment où la proposition a été faite et où les négociations ont commencé, j’ai appelé Andrei Girotto pour me renseigner. Il m'a dit que c’était un club familial et j’ai été très bien accueilli par le club et les joueurs.

Pourquoi dites-vous que c'était la meilleure option ?

J'ai joué quatre ans en Grèce, c'est un marché et un championnat plus fermé. Ici, c’est beaucoup plus ouvert donc c’est plus intéressant. En Grèce, je n’avais pas trop le temps de suivre le championnat français mais, de ce que j’ai vu, c’est un championnat très exigeant sur le plan physique, ça joue fort, et ça me plaît beaucoup.

Vous voulez dire que ça correspond bien à vos caractéristiques ?

Je dirais que mes points forts sont l'agressivité, la capacité à fuir le marquage et aussi faire des tirs en dehors de la surface de réparation. J’aime aussi tirer les coups de pieds arrêtés, je m’entraîne même si j'ai pas eu souvent l'occasion de le faire en Grèce. Je vais aider le FC Nantes quel que soit le poste où l'entraîneur décide de me faire jouer. En Grèce, j’ai évolué en 6, 8 et 10 donc je saurai m'adapter. Après, si vous me questionnez sur ma vraie position, je dirais que c'est 6 ou 8.

Considérez-vous le FC Nantes comme un tremplin dans votre carrière ?

Non non, je viens ici pour jouer au FC Nantes. Le futur, on verra après. Là, je suis concentré sur Nantes. J’ai vu que l’an passé était compliqué et je veux que Nantes retrouve la place qui doit être la sienne.

Vos deux premières années au PAOK ont été un peu compliquées. Avec du recul, comment analysez-vous ça ?

Je dirais que c’est normal. Quand on vient d'Amérique du Sud, on peut mettre un peu de temps à s’adapter car ce n'est pas du tout le même jeu. Je dirais qu’il m’a fallu un an et demi pour m’adapter. Ensuite, tout s'est très bien passé.

Ressentez-vous une certaine pression par rapport au fait d'être une des recrues les plus chères de l'histoire de Nantes ?

Absolument pas. Je n'ai pas de pression. Je vois plutôt ça comme une fierté. D'ailleurs, je remercie le FC Nantes pour le travail qui a été fait afin de m’avoir dans l’effectif. Tout cela m'incite à faire de mon mieux.

Quelles ont été vos premières impressions de la Beaujoire, dimanche dernier ?

Elles ont été très bonnes. L'ambiance était excellente. Je pense que les supporters de Nantes remplissent vraiment très bien leur rôle de12e homme. Une seule fois m'a suffi pour savoir qu'on peut compter sur eux.

Comptez-vous apprendre le français ?

Je ne suis arrivé que samedi dernier ! Il faut le temps que je m’organise, il faut que je trouve une maison mais dès que tous ces aspects seront réglés, je vais apprendre le Français bien sûr. En plus, c'est une belle langue et c’est important pour moi d’apprendre la langue du pays dans lequel on joue.