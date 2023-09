Doumbouya / Baldé : qui sont les dernières recrues de l'OGC Nice ?

Le premier est qualifié de "couteau suisse" par Alexis De Freitas, suiveur des équipes de jeunes du FC Sochaux et convaincu du potentiel d'Alexis Doumbouya. Le second va quitter la Suisse pour utiliser la passerelle entre l'OGC Nice et Lausanne Sport, les deux clubs d'Inéos, après avoir grandement participer la saison dernière à la remontée de Lausanne en première division, sous les yeux d'André Boschetti. "C'est un attaquant imprévisible, habile des deux pieds," décrit le journaliste qui suit le club helvète pour Le Temps.

Doumbouya successeur de Dante ?

Le potentiel est là pour les deux nouvelles recrues du Gym . Mais pas sûr qu'on le voit s'exprimer rapidement. Notamment pour Amidou Doumbouya. Formé à Sochaux, le jeune homme né à Bourges vient de fêter ses 16 ans début août et n'a jamais évolué en Pro. Ce gaucher formé comme milieu défensif vient donc de signer son premier contrat professionnel à Nice et sera d'abord laissé à disposition du groupe élite, entraîné par Didier Digard. Après avoir passé la saison dernière avec les U17 sochaliens, qui ont lutté jusqu'au bout pour leur maintien. "Je pense qu'il a subit cette situation sportive délicate," explique Alexis De Freitas. "L'équipe avait besoin de lui pour assurer son maintien sinon il avait largement le niveau pour évoluer dans les catégories du dessus cette saison."

"Il est costaud et dégage beaucoup de sérénité"

Alexis estime que le jeune homme a tout de la bonne pioche, surtout depuis sa reconversion comme défenseur central. "On a tout de suite vu qu'il était au-dessus. Il est costaud et dégage beaucoup de sérénité ballon au pied. Il a démarré au milieu et c'est chez nous à Sochaux qu'il a reculé d'un cran pour jouer défenseur central et de temps en temps latéral gauche. Il a été utilisé comme un couteau suisse et s'adapte très vite à ce qu'on lui demande. Mais vu ses qualités, il est beaucoup plus à l'aise dans l'axe. A mon avis c'est un bon choix de signer à Nice, qui mise sur les jeunes et va lui permettre de finir sa formation. Il a un gros potentiel. Plusieurs clubs comme Barcelone ou Fribourg le convoitaient cet été."

Baldé vient dynamiter les côtés

Avec le départ de Viti cet été, Doumbouya pourrait se faire une place dans la rotation en défense centrale derrière Dante, Todibo et Rosario, alors que Youssouf est considéré par Farioli comme un pilier au milieu de terrain. L'international français des moins de 16 ans pourrait donc gratter un peu de temps de jeu, comme Aliou Baldé, cinquième recrue rouge et noire de l'été. Le jeune ailier arrive de Lausanne Sport pour un peu moins de trois millions d'euros et ressemble lui aussi à un pari sur l'avenir. Formé au Feyenoord Rotterdam, le jeune sénégalais a enchaîné les prêts (Beveren D2 belge / Dordrecht D2 néerlandaise) avant d'atterrir à Lausanne en janvier dernier. Sa vitesse et ses dribbles ont largement contribué au retour en première division de l'autre club d'Inéos (5 buts / 4 passes décisives). Son début de saison était d'ailleurs dans la même veine avec déjà deux buts en cinq matchs et notamment cet enroulé pied gauche face aux Young Boys de Berne en ouverture du championnat. André Boschetti estime que c'est "une bonne affaire pour le Gym".

"Une très grosse marge de progression dans la finition"

"Quand il est arrivé à Lausanne il était à court physiquement et a dû se refaire une condition mais très vite il s'est intégré à l'équipe grâce à son explosivité. Il a su marquer quelques buts importants et offrir des passes décisives. C'est un attaquant imprévisible qui évoluait en tant qu'ailier droit dans le 4-2-3-1 de Lausanne. Il a une très grosse marge de progression, surtout dans la finition. Vu le nombre de situations qu'il se crée il devrait marquer beaucoup plus. Il est à l'aise des deux pieds. D'ailleurs lors de la 1ere journée du championnat de Suisse il a marqué d'une frappe magnifique du pied gauche. Maintenant est-ce qu'il a le niveau pour faire tout de suite la différence en Ligue 1 j'ai quelques doutes mais s'il travaille bien ces prochains mois je le vois bien s'imposer en Ligue 1. C'est une bonne affaire pour Nice à ce prix-là."