Douze ans de suspension contre un jeune footballeur héraultais accusé d'avoir frappé un arbitre

Les sanctions sont tombées suite aux violences contre l'arbitre du match entre Marseillan et La Peyrade (U19), qui avait choisi d'annuler la rencontre alors que plusieurs joueurs n'étaient pas en mesure de présenter leur pass sanitaire, début octobre.

Des insultes racistes, des crachats, des menaces de mort et des coups. C'est ce qu'affirmait avoir reçu un arbitre d'une trentaine d'années, le samedi 2 octobre 2021, après avoir choisi d'annuler le match entre les U19 du SC Marseillan et de l'Olympique La Peyrade FC. Sa décision avait fait dégoupiller plusieurs acteurs du club hôte, et notamment le jeune gardien marseillanais, âgé de 16 ans.

Ce dernier, ainsi que ses dirigeants, viennent de passer en commission de discipline au district de football de l'Hérault. Le joueur a été condamné à une suspension de douze ans, ce qui signifie qu'il ne pourra plus jouer en France jusqu'en 2033. Par ailleurs, son entraîneur écope d'une suspension de un an ferme et le président d'une interdiction d'exercer pour les trois prochains mois. Des amendes ont également été prononcées.

La commission a rappelé qu'un pass sanitaire valide était obligatoire depuis le 30 septembre 2021, soit trois jours avant la date de la rencontre, et que seul trois joueurs de Marseillan en disposaient. Le coach du club en question a reconnu avoir "pris à la légère" les recommandations des instances sportives et admis qu'il n'y avait pas de référent covid au sein de sa formation. Sur ce point, le président a lui aussi fait son mea culpa. Le club a rappelé qu'il avait de suite licencié son joueur. Les mis en cause ont sept jours pour éventuellement faire appel des sanctions.