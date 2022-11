Douze joueurs du PSG vont participer à la Coupe du Monde au Qatar

Ce n'est bien évidement pas une surprise mais désormais Lionel Messi est fixé. La "pulga" a été sélectionnée ce vendredi pour participer avec l'Argentine à sa cinquième Coupe du Monde.

Avec cette annonce, on connait désormais les 12 joueurs du PSG sélectionnés pour le Mondial au Qatar 2022. La plus grosse délégation est celle du Portugal puisque l'on retrouve trois joueurs dont Vitinha.

Portugal : Vitinha, Mendes, Danilo Espagne : Sarabia et Soler, Brésil : Marquinhos et Neymar, France : Mbappé et Kimpembe, Costa Rica : Navas, Maroc : Hakimi, Argentine : Messi

Pour les non-sélectionnés, Christophe Galtier l'entraîneur parisien a annoncé une période de trois semaines de vacances avant une reprise programmée le cinq décembre.

Le Mondial 2022 a lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022 et il sera à suivre sur France Bleu.