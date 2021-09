Drogba, Parker, Trézéguet, Jul... Les compositions pour le "match des héros" à Marseille

Le 13 octobre prochain, le stade Vélodrome à Marseille accueille le "match des héros". Une ribambelle de stars sur la pelouse qui s'affrontent pour la bonne cause : les bénéfices sont reversés à l'UNICEF et à la Fondation Didier Drogba, pour l'éducation en Côte d'Ivoire.

Didier Drogba, Eric Abidal, Fabien Barthez, Tony Parker, le rappeur Jul ou encore le pilote de Formule 1 Pierre Gasly : casting cinq étoiles pour le "match des héros" le 13 octobre prochain à 19 heures au stade Vélodrome. Une rencontre caritative dont les bénéfices seront reversés à l'UNICEF et à la Fondation Didier Drogba, qui œuvre pour l'éducation en Côte d'Ivoire.

La composition de ce "match des héros" - -

L'équipe de l'UNICEF entraînée par Arsène Wenger : Jens Lehmann - Pierre Gasly, Ricardo Carvalho, Éric Abidal, Christian Karembeu - Esteban Cambiasso, Gaizka Mendieta - Patrick Kluivert, Tony Parker, Matt Pokora - David Trezeguet.

L'équipe des légendes de l'OM entraînée par Jean-Pierre Papin : Fabien Barthez - Habib Beye, Basile Boli, Daniel Van Buyten, Taye Taiwo - Samir Nasri, Robert Pirès, Jul, Djibril Cissé - Didier Drogba, Fabrizio Ravanelli.

Places à partir de 10 euros

Le prix des places oscille entre 10 et 35 euros, disponibles sur le site officiel de l'Olympique de Marseille. Il est également possible de participer à la tombola et de tenter de remporter entre autres le maillot de l'équipe de France 2018 dédicacé par le vestiaire, la paire de gants de Steve Mandanda ou encore des places pour OM - PSG.