Droits télé, statut professionnel, budget : quelles conséquences pour la Berri en cas de descente

La 34e et dernière journée du championnat National de football se déroule ce vendredi, à 21h pour toutes les rencontres. Très loin de la lutte pour l'accession en Ligue 2 qui se joue entre Concarneau, Dunkerque, le Red Star et Martigues (deux montées), la Berrichonne de Châteauroux va jouer son avenir dans un déplacement à haut-risque au Paris 13 Atlético, déjà relégué mathématiquement en National 2, au même titre que Bastia-Borgo et Le Puy Foot 43.

Trois autres équipes seront reléguées ce vendredi. Quatre clubs, dont la Berrichonne de Châteauroux, sont à la lutte lors de cette dernière journée.

La Berri, premier des clubs non relégables au classement

La Berrichonne, 12e au classement avec 41 points, compte un petit point d'avance sur le premier non relégable, l'AS Nancy-Lorraine. L’ASNL se déplace chez un autre club à la lutte pour le maintien, Bourg-en-Bresse, 14e avec 39 points. Il est donc très envisageable que l'un des strapontins de relégation se joue lors de cette rencontre. Autre facteur qui peut jouer en faveur de la Berri, le Stade Briochin, 15e au classement, joue au Red Star, candidat à la montée et qui vient de s'imposer au stade Gaston-Petit.

Mais la Berrichonne a-t-elle les moyens d'attendre les autres résultats ? Absolument pas, d'autant que le club vit une fin de saison cauchemardesque avec quatre défaites de rang, alors qu'à l'approche du printemps, l'équipe de Maxence Flachez avait fait l'essentiel en battant Nancy, Versailles et Cholet et en allant faire match nul au Mans.

Classement du championnat National à la veille de la dernière journée de la saison 2022-2023. - © FFF

Une pression énorme sur la Berri

Plus qu'un match couperet, l'équipe a le destin du statut professionnel de la Berrichonne qu'elle détient depuis 32 ans. En cas de descente, le club perdra automatiquement son statut. Il pourra toujours salarier du personnel, mais les contrats des dirigeants, des entraîneurs, des éducateurs et des joueurs seront régis par la Fédération française de football. Les joueurs seront sous contrats avec le club, mais sous contrat fédéral et non plus professionnel.

En revanche, le gros point noir résiderait dans les rentrées d'argent. Finis les droits télé, le club devrait vivre avec des subventions de la FFF, beaucoup moins rémunératrices que l'argent versé par la LFP. Exit aussi le centre de formation et les rémunérations en cas de transfert d'un jeune joueur vers un club professionnel en cas de descente.

Un match à jouer sur synthétique

La Berrichonne de Châteauroux va jouer son destin dans un quasi-anonymat, loin de stade Gaston-Petit, dans la 13e arrondissement de Paris, dans le stade Pelé, en bordure de périphérique, la deuxième plus petite enceinte du championnat National qui n'a attiré que 321 spectateurs de moyenne cette saison. Le club parisien étant relégué depuis longtemps, l'affluence et donc l'ambiance ne seront pas au rendez-vous. Il faudra aussi jouer sur un terrain synthétique qui fait perdre ses repères à tout footballeur habitué à jouer sur de la pelouse.