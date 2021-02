La Ligue de football professionnel (LFP) et le groupe Canal + ont annoncé ce jeudi avoir conclu un accord sur les droits TV pour les matches de Ligue 1 et Ligue 2, jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.

Foot : Canal+ récupère les droits TV et diffusera la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'à la fin de saison

L'intégralité de la Ligue 1, huit matchs sur dix en Ligue 2

Cet accord prend effet à partir de la 25e journée de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est-à-dire le week-end du 12 au 14 février 2021, jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. "Canal+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité", ce qui concerne l'ensemble des matches de la Ligue 1 et huit des dix matchs de Ligue 2.

Dans son communiqué, la chaîne indique par ailleurs que Canal+ "disposera de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end".

Canal+ écrit qu'"à la suite de l’appel d’offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de football professionnel et le groupe Canal+ se félicitent d’avoir trouvé une solution globale permettant d’exposer les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 à un large public".