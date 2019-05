Droits TV du football : Combien va toucher le Stade de Reims cette saison ?

Alors que la saison s'achève, le club rémois va savoir quelle somme d'argent il va recevoir de la LFP au titre de droits TV versés par Canal Plus et Be In Sport, diffuseurs exclusifs de la Ligue 1. Et la place au classement a une part importante dans ce calcul. Explications

Les chaînes Canal Plus et Be In Sports sont les deux diffuseurs de la Ligue 1.

Reims, France

C'est le nerf de la guerre, la principale source de financement de la majorité des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en France. Chaque fin de saison, la répartition des Droits TV à chaque club de Ligue 1 fait l'objet d'un calcul parfois complexe qui permet de distribuer cette manne d’argent selon 5 critères. Les deux diffuseurs de la Ligue 1 déboursent chaque saison 746 millions d'euros pour avoir le droit de diffuser le championnat professionnel de Ligue 1 en France sur la période 2016-2020. 540 millions d'euros pour Canal + et 186 millions pour Be In Sports (Dailymotion et d'autres lots détenus par Canal Plus et Be In Sports complètent la manne).

Et la grande majorité des 746 millions d'euros reversés à la LFP pour la saison actuelle vont donc être repartis entre les différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Auxquels il faut ajouter les droits vendus à l'international pour la diffusion de la Ligue 1 hors de France, soit 70 millions supplémentaires versés par Be In Sport.

Pour faire le calcul de la répartition vers les clubs, la Ligue de Football Professionnel va s'appuyer sur 5 critères : une part fixe (la même pour tous les clubs), la licence club (qui évolue le niveau d'équipement du club), le classement sportif de la saison en cours, le classement sportif sur les 5 dernières saisons révolues et la notoriété sur les 5 saisons révolues (nombre de diffusions à la TV hors multiplexe).

Cette saison, les seuls clubs de Ligue 1 vont se partager un peu moins de 621 millions d'euros. Le reste des droits seront repartis vers les clubs de Ligue 2, la Ligue pour son fonctionnement, la FFF, la taxe Buffet et autres taxes, etc...

Même si la somme exacte des droits TV que touchera le Stade de Reims est difficile à estimer avant la fin de la saison, voici critère par critère, ce que peut attendre le club rémois en matière de Droits TV à l'issue de cette saison.

1 | La part fixe

C'est la part que tous les clubs de Ligue 1 vont recevoir à la fin de la saison, quelque soit leur classement final. Une enveloppe de 162 millions d'euros environ à se partager entre les 20 clubs de Ligue 1.

Montant total acquis en 2018-2019 pour le Stade de Reims au titre de la part fixe : 8 101 539 euros

-

2 | La licence club

Ce critère est établi sur la base de l'obtention ou non de la Licence club. La Licence club est validée (ou pas) en début de saison selon de nombreux paramètres que le club doit remplir sur la conformité de son stade. Ainsi, il doit obtenir un certain nombre de points pour recevoir sa licence. Ces points valident la qualité de la pelouse, l’éclairage, la taille des vestiaires, les installations média et diffuseur TV, mais aussi la sécurité, l'accès aux terrains ou encore les tribunes. De manière général, tous les clubs de Ligue 1 obtiennent cette licence club et le Stade de Reims l'a obtenu en début de saison. Une enveloppe de 108 millions d'euros environ est à se partager entre les 20 clubs de Ligue 1.

Montant total acquis en 2018-2019 pour le Stade de Reims au titre de la Licence Club : 5 400 906 euros

-

3 | Le classement sportif de la saison 2018-2019

C'est la première part variable de la répartition. Une enveloppe de 135 millions d'euros environ est à se partager entre les 17 clubs de Ligue 1 sur ce critère. Chaque club classé de la 1ère à la 17e place de Ligue 1 va recevoir un montant correspondant à son classement à l'issue de la saison. Les clubs classés entre la 18e et la 20e place ne reçoivent rien sur ce seul critère (une somme est prévue pour les clubs relégués en Ligue 2). Il va donc falloir attendre le soir de la 38e journée, le vendredi 24 mai après le match face au Paris Saint-Germain, pour savoir quelle montant touchera le Stade de Reims avec son classement sportif de la saison. Partant du principe que le club rémois terminera à coup sur la saison entre la 7e et la 13 place, il recevra entre 3,6 et 8,4 millions d'euros. Soit un delta de 5 millions d'euros selon le rang décroché, d'où l'importance du classement final cette saison. Et chaque place perdue (ou gagnée) vaut quasiment 1 million d'euro comme le montre le tableau ci-dessous :

-

Montant total acquis en 2018-2019 pour le Stade de Reims au titre du classement sportif 2018-2019 : Entre 3 618 607 et 8 398 409 euros

-

4 | Le classement sportif des 5 dernières saisons

Ce classement tient compte des 5 dernières saisons révolues d'un club en Ligue 1. Des points sont distribués aux clubs selon leurs classements lors de ces 5 dernières saisons afin d'établir.... un autre classement ! Ainsi pour le Stade de Reims, on va prendre en compte le classement de la saison 2014-2015 (15e), 2015-2016 (18e) et le classement de la saison actuelle (Entre la 7e et la 13e place). Même si là aussi il faudra attendre la fin de la saison actuelle pour savoir à quelle place terminera le Stade de Reims, on sait déjà que le club se situera au 14e ou au 15e rang de ce "classement sportif des 5 dernières saisons" selon si Caen descend en Ligue 2 ou pas. Si les Normands descendent, Reims terminera 14e. Dans le cas contraire, ce sera 15e, les Caennais ayant un meilleur classement sur ce critère des 5 dernières saisons que les Rémois. Une enveloppe de 27 millions d'euros environ est à se partager entre les 20 clubs de Ligue 1 sur ce critère.

Montant total acquis en 2018-2019 pour le Stade de Reims au titre du classement sportif des 5 dernières saison : Entre 580 597 euros (si 14e sur ce critère) ou 499 584 euros (si 15e sur ce critère)

-

5 | Le classement de la notoriété sur les 5 dernières saisons

C'est la où cela se complique...un peu plus ! Ce classement tient compte du nombre de diffusion en prime-time ou hors multiplexe sur Canal Plus et Be In Sports sur les créneaux du vendredi soir à 20h45, le samedi à 17 heures, le dimanche à 15h et 17h et l'affiche de Canal Plus le dimanche à 21 heures. Et là aussi, on tient compte des 5 dernières saisons révolues de Ligue 1 pour chaque club ce qui revient à dire que le Stade de Reims se voit amputer des saisons 2016-2017 et 2017-2018 au cours desquelles il évoluait en Ligue 2. Les clubs classés entre la 9e et la 17e place se verront distribuer la même part fixe de 1 888 889 euros. Auquel il faudra ajouter une part variable. Dans ce classement de la notoriété, comme pour le critère précédent, le Stade de Reims finira soit 14e, soit 15e selon si le SM Caen descend en Ligue 2 à l'issue de la saison ou pas. En tout, un peu plus de 163 millions sont distribués aux 20 clubs.

Montant total acquis en 2018-2019 pour le Stade de Reims au titre du classement de la notoriété des 5 dernières saisons : 1 888 889 euros (part fixe) + 2 354 615 euros (part variable si 14e sur ce critère) ou 2 027 284 euros (part variable si 15e sur ce critère)

-

Synthèse

Pour savoir exactement le montant exact des Droits TV que recevra le Stade de Reims à la fin de la saison, deux paramètres sont à prendre en compte : le classement sportif à l'issue de la saison en cours, et savoir si le SM Caen descendra en Ligue 2 à l'issue de cette saison ou pas.

Ainsi, on peut faire la projection suivante :

-

En conclusion, le Stade de Reims recevra entre 21 536 809 euros et 26 724 955 euros de Droits TV en 2019 selon son classement sportif à l'issue de la saison et selon si Caen se maintien en Ligue 1 ou pas. Le budget du club pour l'exercice 2018-2019 se situera autour de 40 millions d'euros.