Drôme : le stade de Crest baptisé stade "Johan Hamel"

Le stade de football où évoluent les joueurs de l'Entente Crest-Aouste va porter le nom de Johan Hamel ce dimanche 11 juin. Une cérémonie officielle est prévue à midi pour rendre un dernier hommage à cet arbitre dont la disparition en novembre dernier avait provoqué une vive émotion dans le monde du ballon rond.

Johan Hamel a joué à Crest entre 1993 et 1995

Johan Hamel est originaire de Saint-Rambert-d'Albon mais c'est à Crest dès l'âge de 16 ans qu'il a commencé l'arbitrage après avoir évolué au sein des équipes U13 et U15 du club drômois. Par la suite, il est devenu un des tout meilleurs arbitres de France. Johan Hamel a dirigé 135 matches de ligue 1 et 85 matches de ligue 2 et c'est sa soeur Stéphanie Hamel qui est à l'initiative de cet hommage. Après la cérémonie officielle à midi, un match amical opposera l'Us Crest à une équipe composée d'arbitres, tous proches de Johan Hamel, à partir de 14h30.