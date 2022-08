Du banc de QRM à celui de l'ASSE : Manu da Costa, le nouvel entraineur adjoint stéphanois, se confie

Il n'est pas venu à Saint-Étienne pour se mettre en lumière; il assure ne pas aimer ça. Sauf que lundi, assis sur le banc de touche de l'ASSE au stade Robert-Diochon, de nombreux regards vont se tourner vers lui. Manu da Costa, le nouvel adjoint de Laurent Batlles, aura été entre 2013 et 2020 le tout premier entraineur de Quevilly-Rouen Métropole. Avant de retourner pour la première fois à Diochon depuis son départ de QRM, Manu da Costa se confie sur son rôle auprès de son ami Laurent Batlles et nous raconte ses souvenirs normands.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Manu da Costa, racontez-nous déjà comment vous êtes arrivé cet été à l'ASSE en tant qu'adjoint de Laurent Batlles ?

Manu da Costa : Laurent et moi avons une relation très liée, très étroite mais avant cet été, nous n'avions jamais parlé de travailler ensemble. Quand je me lie d'amitié avec quelqu'un, je n'ai pas d'arrière-pensée. Quand Laurent est arrivé à Saint-Étienne, il m'a sollicité pour savoir si le rôle d'adjoint pouvait m'intéresser. J'ai souri et je lui ai répondu que cela dépendait avec qui. Evidemment, avec lui, j'ai dit banco. Au-delà de la forte amitié que j'ai pour lui, il y a aussi beaucoup d'affinités footballistiques entre nous. Tous les éléments étaient réunis pour pouvoir collaborer.

Quelles sont ces affinités footballistiques, justement, qui vous lient à Laurent Batlles ?

La façon de voir le foot, sa philosophie de jeu, la technicité qui occupe une place très importante dans son projet, mais aussi toutes les valeurs humaines qu'il véhicule, son management. Quand vous avez une personne comme Laurent qui a des valeurs humaines, avec une vision du foot qui vous ressemble, des contenus avec beaucoup de technicité et du jeu offensif, vous ne réfléchissez pas à deux fois avant de le suivre.

Entre Laurent et moi, ça a tout de suite matché. Manu da Costa

Laurent Batlles et vous, vous avez passé votre Brevet d'Entraineur de Football Professionnel (BEPF) en même temps. Lors de cette formation, vous avez souvent réalisé des exercices en binôme. L'un dans la peau d'un entraineur, l'autre dans celui de l'adjoint. C'est à ce moment-là, aussi, que votre complicité a pu se développer ?

C'est vrai qu'entre nous, ça a tout de suite matché pendant la formation. Que ce soit sur le terrain et en dehors, tout était fluide, sans que l'on puisse expliquer pourquoi, avec des fous rires mémorables que l'on se remémore encore aujourd'hui.

Vous occupiez un poste d'entraineur principal depuis 2013. Repasser, entre guillemets, à un simple rôle d'adjoint, cela ne vous a pas dérangé ?

Non, pas du tout. Je ne recherche pas la lumière, mais le plaisir du travail au quotidien, les aventures humaines. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, je ne me suis pas trompé. Que ce soit de l'analyste vidéo aux préparateurs physiques, en passant par l'entraineur des gardiens, nous formons un staff très soudé, avec énormément d'affinités. Je m'y épanouis totalement. Retrouver dans ces conditions ce poste d'adjoint que j'ai déjà connu par le passé, cela me va très bien.

Ce rôle d'adjoint, en quoi consiste-t-il au quotidien ? Qu'essayez-vous d'apporter à Laurent Batlles ?

J'essaie déjà, au quotidien, d'être une source de propositions par rapport à ce que Laurent veut mettre en place, que ce soit au niveau des exercices ou des mises en situation. Laurent me demande si j'ai des idées, je lui en propose et évidemment, c'est lui qui décide en dernier recours, c'est son rôle et c'est normal. Nous échangeons aussi beaucoup sur l'effectif, les manques, l'adversaire ou encore l'individualisation des vidéos sur nos adversaires. Les rôles sont bien définis et ma feuille de route est très claire, elle a été établie dès le départ par Laurent. Le travail est important mais les choses sont bien ciblées et chacun a sa tâche. Je vais me répéter, mais je m'épanouis totalement dans ce qui est mis en place, avec des valeurs humaines propres à Saint-Étienne, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail. Laurent Batlles est un superbe ambassadeur de ses valeurs et son staff lui ressemble. N'oublions pas non plus que nous sommes à l'ASSE, un club fantastique. A un moment donné, forcément, ce club repartira de l'avant et nous espérons faire partie de ceux qui le feront repartir au niveau qu'il mérite. L'humilité n'entraine pas un manque d'ambition, bien au contraire. Etre ambitieux, ce n'est pas être prétentieux. Lorsque l'on accepte de relever un challenge comme celui de Saint-Étienne, évidemment que c'est pour voir des jours meilleurs, tout faire au quotidien pour que l'avenir soit beaucoup plus rose. La phase dans laquelle nous sommes n'est pas simple, mais elle est super excitante. La réalité du foot de haut-niveau, ce sont les résultats et en ce moment, nous faisons le dos rond pour tout mettre en place et pour faire mieux.

La fierté que je garde aujourd'hui de mon aventure à QRM, c'est d'en être parti avec le sentiment d'y avoir construit quelque chose. Manu da Costa

La quête de résultats, cela passe par une première victoire cette saison, peut-être à Quevilly-Rouen Métropole, cette entité d'un rapprochement entre l'US Quevilly et le FC Rouen dont vous avez été le premier entraineur entre 2013 et 2020. Vous y avez tout connu, les premiers pas du club, une montée en Ligue 2, une descente en National, des luttes pour le maintien... Qu'allez-vous ressentir, ce lundi, en y retournant sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne ?

Depuis mon départ de QRM en 2020, je n'ai pas encore remis les pieds au stade Robert-Diochon, ce sera une première pour moi. Le ressenti sera forcément un peu bizarre car je vais croiser des gens avec qui j'ai collaboré pendant presque dix ans, ce n'est pas rien. Des gens avec qui j'ai crée de belles amitiés. Maintenant, le monde du foot vous emmène dans des challenges différents et je vais donc retourner à Diochon dans la peau d'un adversaire et je vais tout faire pour y repartir avec les trois points. Au-delà de ma petite personne, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Sainté donne une vraie belle image et qu'enfin, nous rebasculions dans du positif au niveau des points.

Pour en revenir à votre aventure à Quevilly-Rouen Métropole, quels souvenirs en gardez-vous aujourd'hui ?

C'est difficile de citer un souvenir tellement il y en a. La fierté que je garde aujourd'hui de cette aventure, c'est que je suis parti avec le sentiment d'y avoir construit quelque chose. Nous sommes partis de loin, nous avons structuré le club avec nos moyens, qui n'étaient pas les plus importants. La première chose que mes successeurs ont dit en arrivant, c'est que ce club de QRM était structuré et qu'ils étaient agréablement surpris de voir dans quelles conditions on y travaillait. Ça, c'est le plus beau compliment que je pouvais recevoir. J'ai vécu de très belles choses à QRM, pour finalement très peu de mauvaises. Tout cela est maintenant derrière moi et je me concentre aujourd'hui sur Saint-Étienne et sur l'avenir.

Le parcours de Manu da Costa

Né le 3 septembre 1977 à Rouen

Formé en tant que joueur au FC Rouen et à l'AS Cannes, passages à Dieppe et Viry-Chatillon

2009 - 2012 : entraineur-adjoint et entraineur de la réserve du FC Rouen

2012 : entraineur du FC Rouen (National)

2013: entraineur de Compiègne (CFA)

2013 - 2020 : entraineur de l'US Quevilly puis de Quevilly-Rouen Métropole (CFA, National, Ligue 2)

2020 : entraineur du Sporting Club de Lyon (National)

2021-2022 : entraineur de l'US Créteil-Lusitanos (National)

Depuis 2022 : entraineur-adjoint de l'AS Saint-Étienne