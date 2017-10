Du beau monde dimanche pour OM-PSG au stade Vélodrome à Marseille

Les humoristes marseillais Patrick Bosso et Titoff ainsi que l'acteur Kad Mérad et le rappeur Alonzo doivent assister au match entre l'OM et le PSG au Vélodrome. Sont aussi annoncés l'animateur Laurent Ruquier, la joueuse de tennis Marion Bartoli et le directeur général exécutif de la LFP.

Parmi les célébrités qui doivent assister au classico entre l'OM et le PSG ce dimanche à 21 heures au stade Vélodrome à Marseille (Bouches-du-Rhône), figurent les humoristes marseillais Patrick Bosso et Titoff ainsi que l'acteur Kad Mérad, le rappeur Alonzo et l'ancienne championne de planche à voile et animatrice Nathalie Simon.

L'humoriste Ahmed Sylla et l'animateur Laurent Ruquier

L'humoriste Ahmed Sylla, l'animateur de télé Laurent Ruquier, l'acteur Moussa Maaskri qui a joué dans "La French" et Ed Solomon (scénariste de Men in Black, Insaisissables) vivront la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Les comédiens de la série Plus Belle la Vie Avy Marciano et Diane Robert seront également au Vélodrome. Tout comme les chefs Lionel Levy, Sylvestre Wahid et Gérald Passedat.

Une pléiade de sportifs

La joueuse de tennis Marion Bartoli, le marathonien Benoît Z et le boxeur Tony Yoka sont annoncés. Les instances du football français seront représentées par le directeur exécutif de la LFP Didier Quillot et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France de football. Le milieu de terrain Rémy Cabella qui a rejoint l'ASSE a fait savoir qu'il serait présent ainsi que les anciens joueurs Manuel Amoros, Djibril Cissé, Gerard Gili, Marc Libbra, Williams Galas, Bruno Germain, Toifilou Maoulida, Mamadou Niang et Basile Boli.

Matinale spéciale OM-PSG ce dimanche entre 7h et 9h et soirée spéciale dès 20h sur France Bleu Provence. Ecoutez ici