Le Havre, France

C'est le genre de match qu'il ne faut manquer, et dans lequel il ne faut pas se manquer. Le Havre AC (5ème), qui n'a toujours pas gagné en 2018 après trois nuls consécutifs (Auxerre, Paris FC, Valenciennes), reçoit l'une des plus équipes du championnat, ce samedi au Stade Océane (14h55). Solidement installés sur la deuxième marche du podium depuis le 24 novembre, les crocos du Nîmes Olympique constituent l'une des plus belles formations de Ligue 2, cette saison : meilleure attaque (45), troisième meilleure équipe à l'extérieur, cinquième meilleure défense (21)... elle s'appuie notamment sur le meilleur buteur du championnat, en la personne de Umut Bozok (16).

Un match capital, selon Victor Lekhal :

Victor Lekhal au micro France Bleu de Bertrand Queneutte

La tâche des havrais s'annonce donc compliquée. Seulement, le HAC reste aujourd'hui la seule formation de Ligue 2 à n'avoir encore jamais perdu à la maison, et possède la deuxième meilleure défense (18). De plus, Oswald Tanchot peut compter sur l'arrivée d'une première recrue offensive. S'ill ne devrait pas être titularisé, Faneva Andriatsima devrait tout de même faire ses débuts et apparaître pour la première fois au Stade Océane.

Une satisfaction et une solution supplémentaire pour Oswald Tanchot :

Oswald Tanchot, à propos de Faneva Andriatsima

