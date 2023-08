Du monde pour l'ouverture de la campagne d'abonnements de l'AS Nancy Lorraine

Mieux vaut tard que jamais ! Et l'AS Nancy Lorraine a appliqué à la lettre cette devise ce mardi en début d'après-midi, avec l'ouverture de sa billetterie pour la campagne d'abonnements 2023-2024. Une bonne centaine de personnes présente dès la levée des grilles du stade Marcel Picot, encore parfois sous le choc de cette intersaison particulièrement à rebondissements . "Quand on a su pour le maintien, j'étais quand même plus heureux", confie Louis. "C'était l'ascenseur émotionnel", ajoute sa maman Christelle.

Dans l'attente de voir

Mais dans la foule, cette période de turbulences a mis fin à tout excès de confiance. La saison prochaine ? "Oh bah je pense qu'elle va être difficile", lâche Robert, pourtant l'un des premiers à être venus ce mardi. "On peut voir de belles choses à l'entraînement, mais avec tous les joueurs à l'essai, ça paraît un petit peu compliqué", complète Gabriel. "Chaque année, on se dit que ça ne peut pas être pire, et au final on est deçu. Après, c'est l'une des premières fois où le club ne se la raconte pas et ne montre pas ses ambitions. Même le coach Benoît Pedretti et le directeur sportif Michaël Chrétien disent qu'on n'est pas prêt", ajoute son copain Hugo.

Ce dernier reste malgré tout déçu, avec sa place en tribune Piantoni, fermée pour 5 rencontres suite aux débordements de fin de saison. "Je trouve dommage le fait que l'on ne soit pas replacés dans une autre tribune", regrette-t-il, alors qu'il attendait un geste sur son abonnement à 54 euros. "Il ne faut pas que ça gâche le début de saison. On est tributaire de cette décision de la Fédération. Il faut passer à autre chose et il faut que ça soit une belle fête", répond Sébastien Janodet, le président de l'ASNL.

Mais en tout cas, il ne faut pas perdre la flamme. Les supporters sont encore plus importants dans ce que le président de l'AS Nancy Lorraine qualifie lui-même de "renouveau". "On rentre dans le concret. Les gens s'abonnent et montrer que tout le monde est là pour soutenir le club, ça fait du bien", confie-t-il. L'an dernier, près de 5 000 personnes étaient abonnées, le club en attend plus pour cette nouvelle campagne.