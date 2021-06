Dubaï, destination préférée de nombreux footballeurs de Montpellier

De nombreux joueurs, partout sur la planète, s'envolent vers Dubai en ce moment. La capitale des Emirats-Arabes-Unis, considérée comme le Saint-Tropez du Golfe, est depuis plusieurs années une destination privilégiée des sportifs et dans notamment des footballeurs. Les pailladins n'échappent pas à la tendance : Junior Sambia, Thibaut Vargas, Samy Benchamma ou encore Kylian Kaiboue y sont allés, après la fin de la saison en Ligue 1.

Ilham Khalladi, fondatrice de la société Mes vacances à Dubaï, estime que les footballeurs qu'elle accompagne "viennent chercher un moment de détente dans une ville qui combine à la fois une météo clémente, avec un ciel bleu, et des températures très correctes entre 30 et 35 degrés toute l'année". Selon elle, "ils viennent aussi chercher le côté festif ou bien découverte, pour ceux qui viennent en famille. Et puis la sécurité, car ils sont moins connus à Dubaï. Les hôtels leur privatisent aussi des lieux", explique-t-elle, afin qu'ils ne soient pas "embêtés par des fans qui pourraient les reconnaître dans la rue".

Mais Dubaï et ses trois millions et demi d'habitants, capitale orientale du shopping de luxe à l'architecture ultramoderne et parfois démesurée, n'est pas seulement un havre de paix pour de riches sportifs en quête de "tranquillité", c'est aussi un accès à des structures et des équipements qui permettent de s'entretenir durant la saison ou durant l'intersaison : "des salles de gym sont mises à la disposition des footballeur, avec des machines de dernière technologie. Ils peuvent aussi faire appel à des coachs. Il y a même des entraîneurs de football à la retraite, installés ici. On peut dire que Dubaï est une très bonne destination pour un sportif qui souhaite conserver une certaine rigueur, vis à vis de ses obligations avec son club, en matière de forme physique".

Dubaï est notamment célèbre pour ses nuits festives et animées © AFP - Giuseppe Cacace

Dubaï cible les sportifs et les footballeurs

Pour promouvoir sa ville et s'assurer une communication sur les réseaux sociaux de la part de footballeurs suivis par des millions de fans, Dubaï invite aussi régulièrement les stars planétaires du ballon rond à venir séjourner ou même à s'installer dans son oasis. La ville, qui avait fait de Maradona son ambassadeur sportif, organise aussi des événements pour les attirer, comme les Globe Soccer Awards, cérémonie qui récompense les acteurs du milieu.

Par ailleurs, certains footballeurs internationaux ont fait le choix de signer dans des clubs émiratis, ces dernières années, (Yohan Cabaye, Luca Toni, Jonathan Pitroipa, Ryan Mendes, Lassana Diarra, George Weah), alors que le nouvel entraîneur de Montpellier, Olivier Dall'Oglio, a même été l'adjoint de la sélection nationale en 2008.