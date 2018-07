Marseille, France

Pour une vingtaine de millions d'euros, bonus compris, l'OM, qui disputera à nouveau l'Europa League la saison prochaine, a réussi à arracher le très prometteur Duje Caleta-Car au Red Bull Salzbourg. Il s'agit du deuxième plus gros transfert de l'ère Frank McCourt, commencée il y a 21 mois, derrière les 30 millions d'euros pour Dimitri Payet.

Déjà présent avec l'équipe nationale croate lors de la finale de la Coupe du monde de football contre les Bleus, le 15 juillet dernier, le défenseur central était resté sur le banc lors de la victoire de la France (4-2) à Moscou, comme ses futurs coéquipiers, Adil Rami, avec qui il devrait former la charnière de l'OM, Steve Mandanda et Florian Thauvin, et comme son nouveau médecin, Franck Le Gall, détaché auprès des Bleus.

Caleta-Car, 21 ans et 1m92 pour 89 kg, s'est dit "très content de rejoindre un grand club comme l'OM". Il connaît l'histoire des Croates du club, comme les buteurs Josip Skoblar ou Alen Boksic et le gardien Vedran Runje, et espère laisser comme eux "une image positive".