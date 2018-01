Dunkerque, France

Une trentaine d’anciens joueurs invités, un film sur écrans géants retraçant l’histoire du stade et de son club, et puis un feu d’artifice. Le début du chantier d'agrandissement du stade Tribut est l’occasion, pour l'USLD et la Communauté urbaine de Dunkerque, d'organiser une belle fête, ce vendredi soir, pour les supporters.

C’est un chantier de 14 millions d’euros qui commence. La tribune Sud va être détruite puis reconstruite au cours des dix-huit prochains mois. Le temps d’aménager plus de 2.200 places assises. Une fois terminée, les supporters réintégreront la tribune Sud et les entreprises s’attaqueront à la tribune Nord, pour y créer un peu plus de 2.300 sièges.

Objectif : la ligue 2

Si on y ajoute les places à mobilité réduite et la quinzaine de loges VIP, le stade Tribut pourra accueillir près de 5.000 spectateurs. Une nouvelle enceinte dessinée par un architecte dunkerquois, qui a prévu une pelouse hybride (mi-naturelle, mi-synthétique). De quoi permettre une utilisation plus fréquente du stade, avec l’idée d’offrir au club l’écrin qui lui permettra de monter en Ligue 2, puisque c’est l’ambition dunkerquoise.