Dunkerque : le président de l'USLD tape du poing sur la table et rassure ses supporters

La presse était conviée ce lundi 18 janvier au stade Marcel Tribut depuis plusieurs jours. Le "show Scouarnec" a débuté à 9H, à l'heure prévue. Accompagné de son directeur général, Edwin Pindi, le président de l'USLD a d'abord tapé du poing sur la table en faisant part de son agacement "J'aimerais plus de soutien de la part de la presse locale car en vous lisant et en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on est les plus mauvais du monde et qu'on veut tuer le club", avant de revenir pendant un peu plus d'une heure sur les derniers décisions prises à l'encontre de son club par la DCNG (Direction nationale du contrôle de gestion), à savoir une interdiction de recrutement et une rétrogradation administrative en National à titre conservatoire.

Un investisseur franco-américain qui s'est désengagé

"Je discutais avec un investisseur français basé aux Etats-Unis depuis décembre 2019 qui voulait prendre 60% du capital. Il devait injecté 1 million d'euros par an pendant 4 ans. Devant la DNCG, il avait stipulé que la première partie du versement, à savoir 400.000 euros sur le million promis sur la saison 2020-2021, serait effectué au 31 décembre 2020. ce qui n'a pas été le cas. Le 1er janvier je lui ai signifié que je ne comptais plus sur lui".

le club va bien financièrement. On sera dans les clous en fin de saison.

"Pour autant je tiens à rassurer les supporters, le club n'est pas en danger. Cet argent devait nous permettre d'investir notamment dans d'autres domaines, comme la post-formation. Ce ne serait donc pas le cas. Il n'est pas question de dépenser l'argent que nous n'avons pas. Aujourd'hui nous avons un budget et 6 millions et demi d'euros et le résultat estimé pour la fin de saison est positif de 150000 euros.

J'ai un deal avec les joueurs

"Tout le monde peut penser qu'après une défaite 5 0 le président va mettre une "douille" à ses joueurs. ca n'a pas été le cas. je leur ai simplement rappeler qu'on avait un deal ensemble, on ne sera jamais dans les 3 derniers du championnat. je leur ai dit que tout allait se passer de manière sereine."