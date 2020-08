Dunkerque se prépare pour le grand retour de l'USLD de Fabien Mercadal en L2.

Quand les championnats se sont arrêtés, Dunkerque était 2eme derrière Pau après 25 journées. Le retour en L2 a été officialisé le 14 mai dernier. Une accession totalement méritée, Dunkerque ayant passé toute la saison sur le podium, pour Edwin Pindi, le directeur général de l'USLD " après l'arrêt du National le sentiment était mitigé mais c'est une vraie fierté, il était important de replacer Dunkerque sur l'échiquier du football professionnel français. Le défi sera de pouvoir durer, tout le mal qu'on peut se souhaiter c'est de faire aussi bien que dans le passé "

Fabien Mercadal de retour sur le banc dunkerquois.

Cet été, Dunkerque a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec Claude Robin , le coach de la montée. Les dirigeants ont fait appel pour le remplacer à Fabien Mercadal qui a dirigé le club entre 2012 et 2016. L'ancien coach de Caen, amoureux de la région, n'a pas tardé à retrouver ces repères "c'est un endroit de passionnées et passionnant. il y a un vrai sentiment régionaliste comme en Corse ou chez mois dans les Gorges du Verdon par exemple. J'aimerai être un vrai dunkerquois. On a le droit de choisir qui on veut être". Fabien Mercadal qui depuis la reprise croisent régulièrement le chemin de supporters impatients de revenir au stade: " l'objectif maintien ne sera pas évident à atteindre, mais les supporters le savent , nous allons tous donner. On va travailler comme des fous. On ne va pas tricher."

il faudra inculquer l'esprit dunkerquois aux nouveaux"

Fabien Mercadal pourra s'appuyer sur quelques anciens garants de l'identité du club. Parmi eux, Jérémy Huysman 31 ans: " il faut respecter le passé de ce club. Ici il faut avoir la gnaque, ne jamais rien lâcher. Ca peut paraître anodin pour certains, mais le Carnaval de Dunkerque par exemple c'est un moment incontournable pour montrer aux nouveaux et aux plus jeunes où ils ont mis les pieds. Pour l'instant le groupe vit très bien. A nous de jouer!"

Premier rendez-vous en L2, ce samedi 22 août à 15H. L'USLD se déplace à Toulouse.