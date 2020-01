Dupraz après Montpellier : "Pour certains, le train et la chance sont passés"

Caen, France

Sur le score du match et la prestation de ses joueurs :

Pascal Dupraz : "Premier but offert, deuxième but offert, troisième but offert, quatrième but offert, cinquième but offert... Toute une boite de vitesse. Ça fait trop de cadeaux par rapport à la pression toute relative exercée par les Montpelliérains. Sur le pénalty qui amène l'ouverture du score, on fait une faute injustifiée alors qu'il n'y a aucun danger. Comment faire pour se couper un bras alors qu'on est en pleine force de l'âge. Avant cela, on aurait dû faire mieux parce qu'on a bien entamé le match, on s'est créé des situations, mais ça n'aurait certainement pas changé le cours des choses tant certains de mes joueurs m'ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau,, clairement. A partir de là, je me vois responsable bien sûr, mais aussi responsable de faire des choix et chacun s'en apercevra dans les jours à venir".

Sur les buts encaissés sur chaque occasion de l'équipe adverse :

Pascal Dupraz : "C'était déjà le cas à Lorient, c'est encore le cas cette fois-ci. On manque de solidité, d’éveil, de culture tactique, de trop de choses pour espérer quand il s'agit de faire tomber une ligue 1 chez elle en 16ème de finale de Coupe de France. Pourtant, Dieu sait s'il y a plus de cohérence dans le jeu, ça commence à rentrer.

Sur la rotation effectuée en attaque

A Montpellier, Pascal Dupraz avait décidé de laisser sur le banc Gioacchini, Nsona et Tchokounté, au profit de Jeannot, Kyeremeh et Moussaki. Armougom, Beka Beka et Repas sont entrés en deuxième période.

Pascal Dupraz : "Sur le turn-over que j'ai effectué, je me suis lourdement trompé. Ça m'apprendra, ça me permettra de moins me tromper maintenant. Quand on réclame à tords et à cri qu'on a le niveau pour jouer, quand on est sur le terrain, on est à poil et on se montre ! Pour certain, le train et passé, la chance est passée.

Sur les conséquences de ces contre-performances :

Pascal Dupraz : "Je n'ai pas de raison de changer quoique ce soit par rapport au groupe restreint (pris à l'entrainement à partir du milieu de la semaine, NDLR). Par contre, certaines hiérarchies sont davantage et plus clairement établies désormais.

Sur le prochain match face à Ajaccio

Pascal Dupraz : "L'objectif, c'est de récupérer, de terminer nos matchs à 11, et puis d'être clairement beaucoup plus précautionneux qu'on ne l'est actuellement, ne concédant presque rien mais offrant tout. Il faut vraiment et clairement arrêté avec les offrandes et prendre ses responsabilités.