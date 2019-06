ÉCOUTEZ - Coupe du monde féminine 2019 : revivez le parcours des Bleues avec le son de France Bleu

Éliminées par les Américaines en quart de finale ce vendredi (2-1), les Bleues avaient jusqu'alors remporté tous leurs matchs et nous ont fait vivre de belles émotions. Revivez leur parcours dans ce mondial français avec les commentaires de France Bleu.

France 4 - 0 Corée du Sud - Match d'ouverture

Pour le match d'ouverture, les Françaises ont dominé de la tête et des épaules des Coréennes qui n'ont pas réussi à jouer leur jeu. La victoire française est incontestable : 4-0.

France 2 - 1 Norvège - 2e match de poule

C'était le choc de ce groupe A, la France affrontait des Norvégiennes motivées à l'idée de faire chuter les Bleues. Si elles ont eu du mal à rentrer dans leur match, les Françaises ont réussi à l'emporter, notamment avec un penalty accordé par l'arbitrage vidéo.

Nigeria 0 - 1 France - 3e match de poule

La France aura mis du temps pour l'emporter face au Nigeria qui se battait pour une troisième place qualificative. Il faudra un double coup de pouce du destin pour gagner avec un premier penalty raté par Wendie Renard, mais l'arbitrage vidéo décide de le retirer. Cette fois, la défenseure française ne tremble pas et les Bleues se qualifient pour les huitièmes.

France 2 - 1 Brésil - Huitième de finale

C'était le pire tirage possible pour les Françaises qui affrontaient surement la meilleure troisième de ce Mondial. Il aura fallu des prolongations pour venir à bout de Marta et des Brésiliennes grâce à un superbe but d'Henry.

France 1 - 2 États-Unis - Quart de finale

C'était le CHOC tant attendu dans ce Mondial. Si les Françaises ont globalement dominé la rencontre, l'agressivité et la précision des Américaines n'ont laissé aucune chance aux Bleues qui s'inclinent après un match très disputé.

Les Bleues sont donc éliminées de ce Mondial qu'elles jouaient à domicile. Elles ne sont donc pas qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront en 2020.