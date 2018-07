On peut être attaquant, un vrai numéro 9, et réussir son mondial sans avoir inscrit le moindre but. Champion du monde dimanche, Olivier Giroud l'a prouvé par sa volonté et sa détermination sur le terrain. Ses proches, sa famille sont immensément fiers... à commencer par Romain, son grand frère.

"Putain ça y est c'est fait, putain tu es champion du monde... c'est merveilleux !". Quelques minutes après le coup de sifflet final au stade Loujniki à Moscou où il a assisté au match, Romain Giroud n'en revenait pas. "Je l'ai vu de loin, on s'est fait des signes, raconte celui qui est diététicien à Meylan. On se retrouvera plus tard et on se tombera dans les bras... (il s'arrête) je suis tellement ému là".

Romain Giroud, le grand frère d'Olivier, était en Russie pour assister à la finale © Radio France - Nicolas Joly

Et pourtant, il y a 20 ans, "l'idole, la référence" de la maison familiale à Froges, c'était Romain, et non Olivier. L'aîné de cette fratrie de quatre enfants était alors au centre de formation de l'AJ Auxerre, il doit mettre un terme à une carrière prématurée. "Il y a 20 ans, le foot s'arrêtait pour moi, et 20 ans plus tard, il est champion du monde, c'est énorme... énorme !".

"Il a donné à cette équipe de France toute sa générosité et tout son talent" — Romain, le grand frère d'Olivier Giroud

Rien ne peut baisser d'une once la fierté du grand frère, ainé de 10 ans d'Olivier. Pas même le fait que l'avant-centre des Bleus n'ait pas débloqué son compteur dans cette compétition. "Il en a suffisamment marqué avant des buts", rappelle Romain. "Le football c'est un sport collectif. Bien sur que l'on voudrait marquer quand on est attaquant, mais après ce qui est important c'est l'ensemble de l'oeuvre (...). Il a donné à cette équipe de France toute sa générosité et son talent".

"Olivier a vécu une année difficile, il a su serrer les dents, pour ça je suis très fier de lui !" — Romain, le grand frère d'Olivier Giroud

Si aujourd'hui l'attaquant de Chelsea fait l'unanimité en Bleu, ça n'a pas toujours été le cas. "C'est un gamin qui a souvent été décrié", confie Romain, évoquant peut-être les derniers mois difficiles de son champion du monde de frère dans le championnat anglais, ou encore les comparaisons récurrentes avec Karim Benzema. "Il l'a fait, il ne le doit qu'à lui (...) je suis tellement fier de mon frère".

Alors rendez-vous avec Olivier Giroud dans deux ans pour l'Euro ? "Ah alors ça... (rires), je ne suis pas devin. Il va déjà prendre des vacances, reprendre la saison avec son club, et après il verra quelle orientation donner à sa carrière internationale". Aucune prise de risque pour Romain Giroud, un grand frère heureux... tout simplement.