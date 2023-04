ECOUTEZ - Racing Club de Strasbourg : le fabuleux destin de Dimitri Liénard

France Bleu Alsace vous propose une plongée dans l'intimité familiale et sportive de Dimitri Liénard. Depuis dix ans au Racing Club de Strasbourg, il est devenu le chouchou de la Meinau pour son franc-parler et ses coups de folie sur le terrain. Une série de Luc Dreosto et Bertrand Aguilar.

Dimitri Liénard au stade de la Meinau. © Getty - Sopa Images Dimitri Liénard est un ovni dans le milieu du football professionnel. Attachant, atypique, sans filtre, excessif, le capitaine du Racing Club de Strasbourg plaît beaucoup, agace parfois, ne laisse jamais indifférent. Luc Dreosto a passé des heures avec le footballeur, son entourage, ceux qui ont croisé son chemin depuis son enfance à Belfort jusqu'au stade de la Meinau, et recueilli leur témoignage, avec Bertrand Aguilar. Des proches de Dimitri Liénard, des anciens entraîneurs, des amis ont accepté de retracer son parcours, au fil de six épisodes dans lesquels le footballeur strasbourgeois se dévoile. Partons à la découverte du Fabuleux destin de Dimitri Liénard. Dimitri Liénard, le foot à tout prix Ce premier épisode nous plonge dans l'enfance de Dimitri Liénard, né le 13 février 1988 à Belfort. Un retour aux sources indispensable pour mieux comprendre le Dim d'aujourd'hui. Le départ de son père, le rôle joué par Loulou, Jean-Louis Arnold, son beau-père, la passion du jeune garçon pour Zidane, ses débuts difficiles dans le foot. loading L'éloge de la persévérance Marqué par son échec au centre de formation de Sochaux, Dimitri Liénard va pourtant se reprendre et gravir tous les échelons du football français. Il raconte comment il a dû s'arracher, faire ses preuves et s'imposer. Dimitri Liénard a joué dans 11 des 12 premières divisions françaises de foot. Une destinée hors norme commentée par ses anciens entraîneurs en Franche-Comté, à Mulhouse et à Strasbourg. loading Dimitri Liénard en 2022 au Stade de la Meinau. © Maxppp - Jean-Marc LOOS A SUIVRE : "Le fabuleux destin de Dimitri Liénard", quatre nouveaux épisodes à venir et à écouter. Cette série a été proposée et conçue par Luc Dreosto, enregistrée et mixée par Bertrand Aguilar. PODCASTEZ "Le Fabuleux destin de Dimitri Liénard" dans 100% Racing , l'émission qui décrypte l'actualité du RCSA, du lundi au vendredi, de 18h30 à 19h. En vidéo, des interviews bonus de Dimitri Liénard à retrouver sur nos réseaux sociaux : Facebook

