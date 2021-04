Edouard Daillet, capitaine creusois du Red Star : "malgré l'élimination, c'était une très belle aventure !"

Ils pourront se vanter d'avoir fait suer les Lyonnais. Le Red Star a perdu contre l'OL, en 8ème de finale de la Coupe de France de football. Pourtant, ce n'est pas passé loin : après avoir été menés 2 - 0, les joueurs de Saint Ouen ont réussi à égaliser. Ils ont finalement perdu aux tirs aux buts : 4 - 5 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le capitaine et défenseur du Red Star, le Creusois Edouard Daillet, nous raconte cette belle soirée.

France Bleu : Comment sortez-vous de ce match ? Heureux ou déçu ?

Edouard Daillet : Il n'y a pas de déception, même si forcément, on aurait aimé faire l'exploit. On aurait aimé rentrer dans le vestiaire avec la victoire au bout. Mais non, on ne peut pas parler de déception parce que finalement, dès le début, on s'est dit que c'était le match bonus. L'objectif pour nous, ce qui va faire que notre saison est réussie ou pas, ça va être le championnat. Donc là, c'était bonus. On a croqué dedans à pleine dents et on a savouré !

Justement, êtes-vous étonné d'avoir si bien tenu tête aux Lyonnais ?

Non, pas forcément non plus, même si je pense que tout le monde nous voyait perdants. On ne misait que sur le nombre de bâtons nous allions prendre. Dans l'équipe, on commence à tous avoir quelques années de foot derrière nous et on sait qu'à 2 - 0, si tu reviens à 2 - 1, ça fait basculer dans les têtes. Et derrière, c'est parti, ça bascule et on revient à 2 - 2. Et puis ça se joue à pas grand chose. Au final, malgré l'élimination, c'était une très belle aventure !

Le Red Star est votre premier club professionnel, mais la Creuse n'est jamais loin !

Bien sûr l'Entente Guérétoise reste très près de moi. C'est toute ma jeunesse. Je viens du foot amateur et c'est important. C'est pour ça que la Coupe de France était un très beau bonus, beaucoup de plaisir. C'est une fierté d'avoir porté si haut les couleurs du Red Star. Maintenant, on est tourné vers notre saison et notre objectif de monter en Ligue 2 !