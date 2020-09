Le footballeur Edouard Mendy, des Bleus de Cherbourg aux Blues de Chelsea

A 28 ans, le gardien de but Edouard Mendy va connaître une nouvelle étape dans sa carrière. Après avoir fait ses preuves en Ligue 1 sous les maillots de Reims et de Rennes, c'est donc à Chelsea, en Angleterre, que le footballeur pose ses valises. Ce mardi, l'entraîneur des Blues Frank Lampard a indiqué que le gardien passe sa visite médicale et a ajouté : "sous réserve qu'elle soit OK, il sera alors parmi nous".

Dans la carrière d'Edouard Mendy, Cherbourg a été un tremplin. Formé au Havre, le Franco-Sénégalais de 1m98 arrive dans le Cotentin en 2011, en provenance du CS Municipaux du Havre (DH). A son arrivée, du haut de ses 19 ans, il est le troisième gardien de l'ASC, qui évolue à cette époque en National (troisième division).

Un bosseur attachant

"Un bon gars, avec une vraie force de caractère, qui ne rechigne jamais". C'est ce que retient Jérôme Le Moigne, l'ancien coach des gardiens à l'AS Cherbourg. Il a été l'entraîneur d'Edouard Mendy pendant deux saisons. "Même à l'entraînement, il ne voulait pas perdre un match. C'est quelqu'un qui veut avancer. Il a continué à bosser et la suite, on la connaît", sourit Jérôme Le Moigne. Un constat partagé par son ex coéquipier à l'ASC, Gaëtan Bleusez : "de voir tout ce chemin qu'il a parcouru, c'est _vraiment une fierté_. Il a connu une progression fulgurante".

Quand il m'a dit : "président, j'ai une proposition pour être quatrième gardien à Marseille", je lui ai dit "vas-y en courant !" - Gérard Gohel, président de l'AS Cherbourg

Ceux qui l'ont côtoyé à Cherbourg décrivent également un garçon "attachant". "L'actuelle vice-présidente, il l'appelait maman", se souvient le président cherbourgeois Gérard Gohel. Un jeune homme qui n'oublie pas ses jeunes années ascistes : "un jour, pour noël, il m'a envoyé sa tenue de gardien de Reims", confie Jérôme Le Moigne.

Sa troisième saison sous le maillot cherbourgeois est très compliquée. Edouard Mendy songe à l'Angleterre, mais finalement sans solution, il se retrouve un an au chômage. "Je pense qu'il s'est posé des questions sur son avenir dans le football à ce moment là", explique son ancien coach des gardiens. Puis, en 2015, l'entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille cherche un jeune gardien pour intégrer le groupe professionnel. "_Quand il m'a dit : "président, j'ai une proposition pour être quatrième gardien à Marseille", je lui ai dit "vas-y en courant !". Et puis, à Marseille, il a grimpé d'un échelon. Un an plus tard, c'est le président de Reims qui m'appelait pour me dire qu'il avait besoin d'un gardien n°2. Je lui ai répondu : "_prends-le en vitesse car ce sera ton numéro 1", se remémore Gérard Gohel.

La forteresse Mendy

A Reims, il continue d'impressionner : 18 matchs sans prendre de but sur les 34 qu'il dispute lors de la saison 2017-2018 ; puis la saison suivante, il récidive en Ligue 1 cette fois avec 14 matchs sans prendre le moindre but. En août 2019, il s'engage avec le Stade Rennais.

Avec ce transfert en Angleterre, Edouard Mendy pourrait bien être le père noël pour Cherbourg. "Là, on a un garçon qui a passé trois ans de sa formation à Cherbourg. Je sais qu'on va avoir _une rétribution de ces trois années passées ici_. Evidemment que ça fera du bien aux finances du club. Mais pour le moment, je reste stoïque", note le président de l'AS Cherbourg. Une "rétribution" qui pourrait bien prendre la forme d'un gros chèque : sur la base d'un transfert de 25 millions d'euros (qui serait sur quoi Rennes et Chelsea sont tombés d'accord), le club manchois pourrait toucher 375.000 euros.