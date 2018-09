Saint-Étienne, France

Ce mardi soir les Stéphanois vont défier Toulouse pour la 8ème journée de championnat. Les Verts qui restent sur un succès 2 buts à 1 face à Caen veulent enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. Ce serait une première cette saison. La semaine s'annonce chargée puisque les Stéphanois recevront dans la foulée l'AS Monaco le vendredi 28 septembre.

Toulouse est une équipe difficile à manier - Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Saint-Étienne.

Un défi attend Saint-Étienne à Toulouse. L'équipe est invaincue depuis cinq matches. Quatrième au classement avec 11 points, le TFC est une formation solide en ce début de championnat."Elle a battu Nîmes et Bordeaux, a fait match nul contre Monaco. Obligatoirement, c'est une équipe difficile à manier" analyse le coach des Verts. Pour cette rencontre Mathieu Debuchy est forfait. Wahbi Khazri (suspendu) et Robert Beric en phase de reprise ne joueront pas. Jean-Louis Gasset compte s'appuyer sur "du sang neuf" pour ce match. Des jeunes qui ont montré qu'ils étaient capables d'évoluer en ligue 1. C'est le cas de d'Arnaud Nordin, auteur d'une très bonne rentrée contre Caen. Loïs Diony devrait lui aussi avoir du temps de jeu.

Le déclic ?

Avant la réception de Caen les Verts restaient sur quatre matches sans victoire. Les joueurs et le staff stéphanois gardent en tête que c'est contre Caen, l'année dernière, que les Verts avaient donné un nouveau souffle à leur saison. En gagnant, ils avaient entamer une série de 13 matchs sans défaite. "On espère la même chose" affirme Jean-Louis Gasset. Ce soir après la rencontre on en saura un peu plus sur les capacités de cette équipe.

Toulouse - ASSE c'est à suivre dès 20h30 sur France Bleu Saint-Étienne Loire