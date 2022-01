El Chadaille Bitshiabu dans 100% PSG : "On a le sentiment que le PSG est une famille"

Le Paris Saint-Germain a beau collectionner les stars, les jeunes du centre de formation n'ont jamais autant attiré la lumière que cette saison. Depuis cet été, plusieurs d'entre eux ont atteint le graal : jouer en match officiel avec l'équipe première. Parmi eux, El Chadaille a marqué les esprits par sa précocité. Depuis son entrée en jeu contre Feignies-Aulnoy, en 32ème de finale de Coupe de France, le 19 décembre dernier, il est devenu le plus jeune joueur jamais entré en jeu avec l'équipe professionnelle du PSG. Ce jour-là, il était âge de 16 ans, 7 mois et 3 jours.

Mais sa précocité n'est pas la seule particularité de ce jeune défenseur central prometteur. A douze ans, El Chadaille mesurait déjà 1,90m. Une incroyable croissance qui a suscité de nombreux doutes chez ses adversaires. Pourtant, les faits sont là. El Chadaille est un géant, qui approche aujourd'hui les deux mètres. Pour la toute première fois de sa jeune carrière, il s'est confié au micro de Pia Clemens pour le magazine 100% PSG.

EXTRAITS

Sur la signification de son prénom

C'est un prénom biblique qui veut dire « Dieu Tout Puissant ». Moi, je suis très croyant. Dans ma famille aussi, on est très croyant et si c'est comme ça, on va dire c'est que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça et qu'il y a une signification derrière tout ça.

Sur Romain Rolland, la cité de Saint-Denis dans laquelle il a grandi

Ca me ramène à mon enfance. C'est ma première maison. C'est là où j'ai grandi, où j'ai commencé justement à jouer au foot, en bas de la cité, à Saint-Denis. Là où tout a commencé.

Sur ses débuts sur un terrain

J'ai commencé le foot avec ma grand-mère quand j'avais trois ans. Je commençais à taper dans un ballon. C'est un peu elle qui m'a donné cette envie de jouer au foot. Et après, c'est mon père qui m'a aussi un peu lancé dans le foot en m’inscrivant à l’US Saint-Denis à l'âge de cinq ans. Dans ma famille, on kiffe le foot. Et depuis que je joue au PSG, on supporte le PSG.

Sur ses modèles dans le foot quand il était enfant

Je n'avais pas de posters dans ma chambre, mais je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube. Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder Messi, Neymar ou Ronaldo. Ça dépendait.

Sur le fait qu’il s’entraîne aujourd’hui avec certains de ses modèles

C'est très étrange, mais c'est ça !

Sur son ressenti au moment de signer son premier contrat pro au PSG, en juillet dernier

Moi, je me suis dit : « C'est une nouvelle aventure qui va commencer. Maintenant, ce n’est plus de la rigolade. C’est le monde professionnel qui commence pour moi et il faut que je me tienne prêt à tout moment. » Et j'étais très, très, très heureux de pouvoir signer ce contrat-là parce que c'est le début d'une nouvelle aventure, et pas une finalité. Ce n’est que le début.

Sur ses allers-retours entre l’équipe pro et les U19

Tous les jours, au quotidien, je m’entraîne avec les professionnels. Et quand je ne suis pas pris dans le groupe pour le match du week-end, c'est là que je redescends avec les U19 pour toujours garder du temps de jeu.

Cette situation est-elle inconfortable ?

Non, pas du tout. Pour moi, c'est très, très bien parce que si dans le groupe pro, je ne suis pas prêt ou autre, au moins un côté, je sais que je pourrai garder du temps de jeu pour pouvoir m'améliorer et toujours avoir ce plaisir de jouer au foot.

A-t-il le sentiment que Mauricio Pochettino l’observe à l’entraînement ?

Oui, beaucoup. On est très, très observés. Il ne parle pas beaucoup, mais il observe beaucoup et c'est surtout vers la fin, ou parfois pendant l'entraînement, qu’il te prend à part et qu’il te parle. Mais je sens beaucoup qu’il nous regarde. Pas que moi, mais tous les jeunes aussi.

Mauricio Pochettino est-il chaleureux avec lui ?

Oui, beaucoup, beaucoup. Vraiment, on a le sentiment que c'est une famille, ici.

El Chadaille a raconté dans une vidéo de Pro Direct Soccer France que la première fois qu’il a été en un contre un contre Messi, il a glissé. A-t-il réussi à le stopper depuis ?

On n'a pas beaucoup, beaucoup de duels, mais j'ai pu le stopper une fois. Mais quand même, c'est très, très compliqué. C’est Lionel Messi, quand même !

Sur ce que lui apporte Marquinhos à l’entraînement

Marquinhos, pour commencer, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans le terrain, déjà. Quand je ne comprends pas un exercice ou que je ne sais pas où me positionner, il sera toujours là pour me dire comment faire. C’est quelqu’un qui va toujours t’encourager, en fait. Il ne va jamais te laisser faire n’importe quoi. Il va toujours te guider, te dire quoi faire, où aller. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.

Kimpembe lui donne-t-il beaucoup de conseils ?

Oui, beaucoup. Beaucoup, vraiment. Presnel, c'est quelqu'un avec qui je me suis très, très bien entendu. C'est comme mon grand frère et vraiment, je kiffe le lien qu'on a.

Et Ramos ?

Ramos, il ne parle pas français encore. Mais je comprends un peu l'anglais et l'espagnol. Et les peu de fois où j'ai pu être dans son équipe, à l'entrainement, c'était beaucoup plus dans la tactique. Il observe le jeu, il regarde et il dit au bon moment, dans le bon timing, où il faut avancer, s’il faut coulisser, si tu dois prendre sa place quand lui, il sort. Lui, c’est un meneur de jeu.

Son avis sur un système de jeu avec une défense à trois défenseurs

En vrai, c'est une bonne idée parce que c'est bien d'avoir une défense aussi à trois. Après, nous, le PSG, on n'a pas beaucoup joué en défense à trois, mais on est capable de le faire, on l’a notamment vu dans les derniers matchs. Ça s'est très bien passé et avoir trois monstres en défense, c'est sûr que c'est beau à voir.

Sur l’engouement actuel autour des jeunes du PSG

Ces derniers temps, on sent que les supporteurs veulent voir les Titis évoluer avec le monde professionnel et ça nous fait du bien. Voir que les supporters sont derrière nous, ça nous booste vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes quand on rentre sur le terrain.

Sur la générosité des stars de l’équipe, notamment Verratti et Mbappé, avec les jeunes sur le terrain

En dehors du terrain, il y a une très bonne entente. Donc sur le terrain, logiquement, il y a aussi une très bonne entente. Même si ce sont des stars, ils ont cette envie de nous faire progresser, parce que ce sont aussi des humains. Et en tant qu'humain, quand tu aimes une personne, logiquement, tu veux qu'elle aille au bout de son projet.

Sur ses sensations quand il est entré en jeu contre Feignies-Aulnoy

J'étais parti m’échauffer. Au bout de cinq minutes d'échauffement, le coach m'appelle et me dit : « Chad, tu vas rentrer », parce que Thilo s’était fait un peu mal. Du coup, je suis entré en jeu vers la 60ème et dans ma tête, c'était vraiment : tout donner, et ne pas avoir de regrets. Je suis rentré. J'ai fait au mieux pour aider l'équipe et le coach, à la fin, était très satisfait de moi. Tout le monde m'a félicité pour ce record, en me disant que c'était très bien, qu’il fallait que je continue comme ça… Et ce n'était que le début !

Est-il lassé par les questions incessantes sur sa taille ?

Non, parce que maintenant, les gens me connaissent. Du coup, les questions par rapport à ma taille ne m’atteignent pas. Moi, je sais que je suis né en France, que j’ai mon âge… Donc ça ne me dérange pas.

Surclassé pendant toute sa formation, du fait de sa taille et de ses qualités, s’est-il parfois senti en décalage avec les joueurs plus âgés au niveau de sa maturité ?

Non, du tout. Parce que, justement, j'apprends beaucoup plus quand je suis avec des plus grands que quand je joue avec des joueurs de mon âge. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de réflexion, de pouvoir lire les choses plus vite. Et ça, c'est un avantage pour moi, même dans ma vie de tous les jours.

Sur ses qualités footballistiques à l’époque où il jouait attaquant

J’étais très puissant quand j'étais petit, parce que j'étais grand et que je courais assez vite. Du coup, on me faisait la passe en profondeur et j’éliminais avec une feinte ou un crochet et directement… Je tirais et but !

Sur son poste de défenseur central

J'ai appris à aimer ce poste. Et aujourd'hui, je le kiffe. Être défenseur, c’est comme être le gardien de ta maison. Personne ne doit entrer. Tu protèges toute ta famille, qui est à l’intérieur. Ca veut dire que coûte que coûte, il faut que personne ne marque dans le but de ton gardien.

Sur ses qualités de casseur de lignes

C’est parce que j'ai travaillé ça quand j'étais plus jeune, les longues passes vers l'avant qui pouvaient perturber l'adversaire. En les prenant à contre temps ou dans leur dos, je les surprenais et ils ne savaient plus quoi faire. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à la développer cette passe et jusqu'à aujourd'hui, je la développe. Et je sais qu’elle fait très mal. Elle peut bouleverser une équipe adverse.

Sur son profil de joueur

Je suis un joueur très serein, avec du sang froid, efficace et... un leader technique.

Sur ce qu’il écoute avant un match pour se mettre dans l’ambiance

Sur le trajet, j'écoute de la musique urbaine. Du rap, des mélodies. Mais dix minutes avant le match, je mets de la musique religieuse pour pouvoir me rapprocher encore plus de Dieu. Je suis dans ma petite bulle et avant de rentrer en jeu, je fais ma petite prière et je sais que tout va bien se passer.