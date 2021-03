Election du président de la fédération française de football : Noël Le Graët à Orléans vendredi

Avant l'élection du président de la FFF le 13 mars prochain, l'actuel patron de la fédération française de football, Noël Le Graët, se rendra à Orléans ce vendredi, dans le cadre de sa campagne. Il va rencontrer les dirigeants de la Ligue du Centre-Val de Loire et plusieurs présidents de clubs.

Dans le cadre de la campagne pour l'élection du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët se rendra à Orléans ce vendredi en fin de matinée. L'actuel président de la FFF, 79 ans, candidat à sa réélection, vient "avec son équipe" à la Ligue Centre-Val de Loire de Football pour rencontrer les dirigeants de la Ligue régionale.

Trois candidats à la présidence de la FFF

Il sera le seul candidat à se déplacer à Orléans dans le cadre de la campagne, Michel Moulin ayant échangé avec les dirigeants de la Ligue du Centre-Val de Loire "en distanciel" la semaine dernière. Frédéric Thiriez, ancien président de la LFP, candidat lui aussi, fera de même mardi 9 mars ("en distanciel").

Le président de la Ligue Antonio Texeira sera présent, mais ne souhaite pas exprimer publiquement son choix pour le vote prévu le 13 mars prochain, même s'il dit avoir déjà fait son choix "à titre personnel". En plus des dirigeants de la Ligue, des six présidents de Districts du Centre-Val de Loire, du représentant du "football diversifié" et celui des clubs nationaux Dominique Pajon (de Chartres, N2), les présidents des clubs professionnels sont annoncés pour la venue de Noël Le Graët à Orléans, dont Philippe Boutron, patron de l'US Orléans (National).