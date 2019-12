Elie Baup : "S'il y a une ouverture, je suis là (...) Tous se mettre autour du malade TFC"

Toulouse, France

Son TFC est bon dernier de Ligue 1, après huit défaites de rang en championnat. Le Commingeois pose un regard sur la situation du club, qu'il a entraîné entre 2006 et 2008, et propose son aide. Entretien France Bleu Occitanie.

Quel est votre sentiment sur la situation actuelle du club ?

"On est tous amoureux du TFC quand on a été longtemps au club. J'ai été à la formation, avec l'équipe pro. On reste toujours proche de ce club. Cela fait quelques saisons qu'ils se bagarrent pour le maintien. C'est assez usant pour tout le monde. On a envie de voir des choses positives, du bonheur. C'est ça le foot. En ce moment c'est dur pour tout le monde."

Comment faire pour retrouver des sourires ?

"Les résultats sont partie prenante de cette situation. Après, je me rappelle du slogan le plus fort du TFC sous l'ère Sadran qui était "un air de famille". Aujourd'hui la famille TFC est éclatée. La famille c'est tout le monde : les supporters, ceux qui jouent, ceux qui dirigent. Le foot c'est quelque chose de fort humainement. Il faut retrouver de la solidarité, du partage. C'est que du foot, il doit être générateur de situations positives."

Il faudrait changer des choses ?

"Dire qu'il faut changer quand on n'est pas dedans, c'est facile. Mais après, c'est sûr que cette situation où chacun tape de son côté n'est pas très bonne. Il faut se mettre tous autour du malade TFC. Déjà pour le maintenir en première division et avoir quelque chose de fort tous ensemble. On ne peut pas chacun dans son coin réfléchir. Non. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Il semblerait qu'il n'y ait pas assez de communication, de partage, d'échange, pour aller dans la même direction."

Elie Baup : "S'il y a une ouverture, je suis là"

Vous pensez que ce groupe peut se maintenir ?

"Sur le papier, il y a de la qualité. Après, il faut voir comment le groupe réagit. Les joueurs doivent renvoyer une image forte de solidarité, d'entraide, de surpassement. Si eux renvoient cette image, ça va recoller les morceaux tout autour. Aux joueurs de donner la première réponse."

Il y a eu des incidents en tribunes samedi. Vous comprenez le ras-le-bol des supporters ?

"Le club joue le maintien, est sur la corde raide, depuis beaucoup d'année. C'est à chaque fois limite. Il y a de l'appréhension. Tout le monde a un peu peur mais il ne faut pas avoir peur. Il faut rester positif. Après, je suis contre la violence."

Vous aimeriez avoir un rôle au TFC ?

J'ai toujours été proche de ce club. A l'époque, on arrivait à la mi-temps pour pas payer le billet quand on était lycéens. J'ai été longtemps à la formation, longtemps entraîneur. Je les connais tous. Olivier Sadran a tout fait pour maintenir le club en première division. Je me sens proche d'eux. S'il y a une ouverture, il n'y a pas de problème je suis là. C'est une aide, je suis même proche d'Antoine Kombouaré que je connais bien et que j'apprécie. Tous les gens doivent avoir envie de s'entraider pour y arriver."