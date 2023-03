Élimination de l'OM par Annecy : "Ce qu'on a vu est répugnant", voici les réactions des supporters

Une faute professionnelle. Ce sont les mots des joueurs mais aussi les supporters. L'OM s'est incliné mercredi soir face à Annecy , 10e au classement de ligue 2, en quart de finale de la Coupe de France. Le score affichait 2 buts partout à la fin du temps réglementaire, mais Annecy a fini par éliminer l'OM aux tirs au but. Voici les réactions des supporters au Vélodrome mais aussi sur les réseaux sociaux.

"Pour moi, la saison est finie"

À la sortie du Vélodrome, Eric, supporter marseillais depuis plus de 30 ans, n’en revient pas : "Pour moi, la saison est finie. J'ai l'impression que je ne verrai jamais une coupe de mon vivant. Ils se sont vus trop beaux." Une énorme déception partagée par Julien : "C'est honteux, c'est une faute professionnelle, confie ce supporter olympien à France Bleu Provence. Ce qu'on a vu est répugnant, c'est lamentable. Je n'ai même pas les mots. Tu as envie de pleurer ! Qu'ils aillent s'excuser demain ! On demande pas grand chose, juste un titre !"

Si Annecy s'impose aux tirs au but, avec le tir raté de Leonardo Balerdi, notamment raillé sur les réseaux sociaux, la défaite s'est en réalité jouée bien avant . L'OM menait 1-0 à la mi temps, avec un but de Jordan Véretout à la 30e minute.

Mais les Hauts-Savoyards ont égalisé à la 54e, avant d'inscrire leur deuxième but dans la foulée. Alexis Sanchez a ensuite raté un pénalty, avant que le jeune François-Régis Mughe, 18 ans, égalise à la dernière seconde pour l'OM et fond en larmes, pensant sauver de justesse son équipe.

"On mérite ce qu'on a aujourd'hui"

Pour les supporters, c'est un sentiment de colère qui règne après ce match. "C'est une belle claque qu'on se prend ce soir... Ça me fait mal au cœur" confient Sébastien et Christophe, deux supporters. "Même gagner aux tirs au but, pour moi, c'était une faute professionnelle. En fin de compte, on mérite ce qu'on a aujourd'hui".

De son côté, Mattéo Guendouzi, milieu de terrain marseillais, ne mâche pas non plus ses mots : "On a honte, pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendaient ce trophée. Il va vite falloir qu'on passe à autre chose, il y a une fin de saison à finir et on ne pas continuer sur cette lancée-là."

Éliminé de la Coupe de France, l’OM n’a plus que le championnat pour relever la tête. Les Olympiens, deuxième, se déplacement à Rennes, cinquième au classement, ce dimanche soir. De son coté, Annecy rejoint donc Toulouse, Nantes et Lyon en demi-finales.