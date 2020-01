Elimination du FC Metz en coupe de France : "c'est un drame dans l'histoire du club, mais on ne s'arrête pas"

Metz, France

Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FC Metz pour la nouvelle année ? "A court terme, réussir à faire un bon match contre Strasbourg, à moyen terme, le maintien, et à long terme, de se stabiliser le mieux possible en ligue 1 et de retrouver une solidité après laquelle on court depuis longtemps," concède Philippe Gaillot, directeur général adjoint du FC Metz. Le club panse ses plaies, après l'humiliation en coupe de France contre Rouen lundi.

Le football est fait de ce genre de situation où il faut garder la tête haute et avancer

"C'est une élimination dure sur le plan du jeu, sur le plan mental, il faut rapidement se remettre en question, mais le football est fait de ce genre de situation où il faut toujours garder la tête haute et avancer, martèle Philippe Gaillot. Effectivement, c'est un drame dans l'histoire du club, mais en même temps, on ne s'arrête pas. Il faut que les joueurs s'entraînent, se préparent, et donnent le meilleur d'eux-mêmes."

On reste au-dessus de la ligne de flottaison

Car le FC Metz est dans une situation délicate en championnat : 17e au classement, avec neuf matches sans victoire. Pour autant, l'entraîneur, Vincent Hognon, n'est pas en danger, selon Philippe Gaillot : "on reste au-dessus de la ligne de flottaison, c'est notre objectif principal. Pour l'instant, on a pris suffisamment de points pour être dans notre objectif, il faut continuer à le faire. On savait en début de saison qu'on serait dans une situation délicate et qu'il faudrait faire front à chaque fois."

Le changement viendra peut-être du recrutement. Cette semaine, deux nouveaux joueurs ont été présentés, Vincent Pajot et Dylan Bronn. "On a estimé qu'on devait renforcer à la fois notre capacité à avoir des transitions avec Pajot et notre efficacité défensive avec Bronn. Ce sont des ajustements, l'objectif, c'est que l'ensemble de l'effectif progresse", souligne Philippe Gaillot.

Dylan Bronn : une "envie de jouer" qui "doit être contagieuse"

Lors de la présentation de Dylan Bronn, Philippe Gaillot a parlé de "fraîcheur" : "quand vous avez des résultats où il faut se battre tous les week-ends et que c'est difficile, c'est bien d'avoir des joueurs qui arrivent sans cette pression. En plus il a un esprit de revanche par rapport à son ancien club [La Gantoise, où il avait été écarté du groupe sur les derniers mois, ndlr], il a vraiment envie de jouer. C'est quelque chose qui doit être contagieux."