Eliminatoires Mondial 2022 : privée de Kanté, l'équipe de France affronte le Kazakhstan (15h)

Ce dimanche (15h), l'équipe de France affronte le Kazakhstan pour son deuxième match de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Après le match décevant face à l'Ukraine (1-1), les Bleus devront gérer la fatigue d'un long déplacement et l'absence de N'Golo Kanté, forfait pour blessure.

Antoine Griezmann, auteur de l'unique but des Bleus face à l'Ukraine, fait partie du déplacement de l'équipe de France au Kazakhstan

Frustrés par leur entrée en matière face à l'Ukraine mercredi dernier (1-1), les Bleus doivent réagir pour ne pas se retrouver dans une position délicate dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ce dimanche à 15h, l'équipe de France affronte le Kazakhstan à Nur-Sultan, le nouveau nom de la capitale. Si théoriquement le groupe de Didier Deschamps est favori face à une équipe qui pointe à la 122e place du classement Fifa (la France est 2e derrière la Belgique), ce match n'est pas sans risque.

Deuxième rencontre en quatre jours pour des joueurs déjà fatigués par un calendrier très intense en clubs, à cumuler avec un lointain déplacement éreintant : six heures d'avion avec un décalage horaire de cinq heures avec la France, un terrain synthétique et des températures négatives attendues ce week-end dans le pays d'Asie centrale. Les Bleus ont décollé vendredi et devront faire face à une difficulté supplémentaire : le forfait de N'Golo Kanté.

Rabiot, Pogba ou Ndombélé pour suppléer Kanté

Le milieu de terrain de l'équipe de France a déclaré forfait jeudi pour la fin du rassemblement des Bleus. Le joueur de Chelsea a ressenti une "douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l'Ukraine. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion" a explique la Fédération français de football dans un communiqué.

Les Bleus se sont envolés pour le Kazakhstan avec un groupe de 25 et non plus 26 joueurs. Outre Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourra néanmoins compter sur Tanguy Ndombélé ou Moussa Sissoko pour suppléer Kanté. Mais les deux joueurs de Tottenham ne sont pas entrés en jeu mercredi dernier. Le sélectionneur des Bleus pourra surtout s'appuyer sur Paul Pogba, champion du monde en puissance qui revient d'une blessure récente.

Rotation importante

Didier Deschamps a d'ores et déjà promis de la "rotation" pour le match contre le Kazakhstan. Ce qui devrait être facilité par le fait que les tests PCR des joueurs sont tous négatifs au Covid-19. "Vous ne verrez pas les mêmes 11 (joueurs) dimanche, a déclaré le sélectionneur à l'issue du match face à l'Ukraine. Il y aura forcément une rotation importante car notre adversaire (le Kazakhstan) n'a pas joué et la Bosnie nous regardera à la TV avant de nous jouer. Autrement, je mets les joueurs en danger, je prends des risques, indépendamment du fait que certains joueurs peuvent être un peu réfractaires à cette surface-là (terrain synthétique) pour différentes raisons. Je prendrai le temps mais on aura évidemment besoin de fraîcheur pour le match de dimanche".

Kylian Mbappé irrégulier

Didier Deschamps comptera également sur un sursaut de Kylian Mbappé, apparu éteint contre l'Ukraine, loin du niveau de ses dernières prestations au PSG (doublé dimanche soir face à Lyon, triplé en février contre Barcelone). Depuis un an et demi, son parcours en équipe de France est marqué par une certaine irrégularité, entre blessures, éclairs de génie et prestations décevantes.

Mercredi soir au Stade de France, Mbappé a brillé par son absence d'influence dans les phases offensives des Bleus, bien muselé par la compacte défense ukrainienne. "Kylian sait lui-même qu'il n'a pas fait son meilleur match, a analysé Didier Deschamps. Je lui parlerai tranquillement. Je ne vais pas me focaliser plus. Il n'était pas dans les meilleures conditions, peut-être qu'il n'avais pas de bonnes sensations".

Pas sûr que Mbappé soit présent au coup d'envoi ce dimanche face au Kazakhstan, le sélectionneur est conscient de l'usure qui touche son attaquant. "Ce n'est pas un robot, c'est un jeune joueur, il enchaîne, a des statistiques hors du commun. Il a déjà tellement donné, il a le droit d'être un peu moins bien, d'avoir moins de jambes" disait déjà Deschamps la semaine dernière au moment de dévoiler sa liste. Prémonitoire...